Eleven Sports en Proximus Media House sluiten partnership rond productie Pro League kanalen

Eleven Sports en Proximus Media House hebben een strategisch samenwerkingsakkoord gesloten rond de productie van de kersverse Pro League kanalen van Eleven Sports. Gedurende de komende vijf seizoenen zal Eleven gebruik maken van de infrastructuur van het Proximus Media House (PMH) en samenwerken met de productieteams van PMH.

Als nieuwe rechtenhouder van de Pro League competities lanceert Eleven Sports, begin augustus, drie nieuwe sportzenders, in twee talen, volledig gewijd aan het Belgische voetbal. Op deze Eleven Pro League-kanalen zullen de wedstrijden van de Jupiler Pro League, 1B, de Women Super League, de E-ProLeague en de Supercup te zien zijn, naast documentaires, reportages en interviews.

Voor de productie van de Eleven Pro League TV-kanalen, zal Eleven Sports de komende vijf jaar een beroep doen op de infrastructuur, de teams en de expertise van het Proximus Media House in Evere.

Proximus Media House heeft de voorbije 15 jaar een stevige reputatie opgebouwd rond de live-uitzending van voetbalwedstrijden uit het Belgische voetbal. Sinds 4 jaar verzekert PMH ook de productie van de wedstrijden van 1B via IP remote, een productie die volledig vanop afstand gebeurt vanuit de locatie van PMH met een eigen, op maat gemaakte infrastructuur. Eleven Sports zal gebruikmaken van de expertise van PMH op dit vlak voor de geautomatiseerde productie van de 1B-wedstrijden vanaf het komende seizoen.

Naast de productie van de Eleven Pro League kanalen en de productie van de 1B-wedstrijden, zal Proximus Group, dankzij zijn uitgebreid glasvezel netwerk, ook de connectiviteit verzorgen tussen de 15 stadions van de Jupiler Pro League, de 8 stadions van 1B en de productiefaciliteiten van PMH in Evere.

Voor de omkadering van de wedstrijden van de Jupiler League en 1B op zaterdag, zal Eleven Sports ook gebruikmaken van de studio’s van PMH.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports Belgium & Luxemburg en Head of Acquisitions Eleven Sports Group: 'Met Proximus betrekken we een productiepartner bij ons project 'Home of Belgian Football' die al 15 jaar garant staat voor een kwalitatief hoogstaande productie van de live-uitzendingen van het Belgische voetbal. Deze nieuwe samenwerking met Proximus ligt ook volledig in lijn met het strategische partnership dat we in 2015 zijn aangegaan bij de lancering van de internationale Eleven Sports kanalen. Met deze samenwerking onderstrepen we nogmaals onze uitdrukkelijke wens om met lokale partners en personeel samen te werken die garant staan voor hoge kwaliteitsstandaarden op het vlak van productie.'

'Met meer dan 15 jaar ervaring neemt PMH een sleutelpositie in binnen het ecosysteem voor de productie van het Belgische voetbal, dat wij hebben helpen ontwikkelen. We stellen alle knowhow van onze experts ten dienste van Eleven Sports om een nieuwe pagina te schrijven in de geschiedenis van de Belgische nationale competities en om een kwaliteitsvolle ervaring aan te bieden aan alle fans en liefhebbers van deze sport. Ik ben ervan overtuigd dat de flexibiliteit van onze lokale structuur en de innovatieve ingesteldheid die de kern vormt van de PMH-cultuur, de katalysatoren zijn voor het succes van ons nieuwe strategische partnerschap', aldus Perrine Bichet, Managing Director Proximus Media House.