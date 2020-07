Eleven Sports en Mediapro gaan internationaal samenwerken

Eleven Sports en het Spaanse multimediabedrijf Mediapro slaan de handen in elkaar. De internationale samenwerking moet de groei van beide bedrijven wereldwijd garanderen en ondersteunen.

Een van de eerste projecten van de samenwerking is de Belgische Pro League, waar Eleven Sports en Mediapro zullen instaan voor de lancering van de drie Belgische Pro League-kanalen, de productie van wedstrijden en de internationale verkoop van de mediarechten van het Belgische voetbal.

Eleven Sports is een internationaal netwerk van sportzenders met vestigingen over heel Europa en Azië. In België heeft Eleven onder meer de rechten van LaLiga, Bundesliga, Serie A, FA en League Cup, Nations League en de EK- en WK-qualifiers in portefeuille. Recent kwamen daar ook de rechten van het Belgische voetbal bij voor de komende vijf seizoenen.

Mediapro is een internationaal multimediabedrijf, een wereldspeler in de film- en tv-productie, maar ook toonaangevend in de sportindustrie als rechtenhouder en producent van live sportevenementen. Mediapro bezit onder meer de internationale rechten van LaLiga en verzorgt de live-captatie van wedstrijden uit 16 verschillende competities, waaronder de Spaanse competitie. Vanaf volgend seizoen zal Mediapro ook de live-captatie verzekeren van de wedstrijden van de Franse Ligue 1, waarvoor het in augustus het nieuwe Telefoot-kanaal lanceert.

Internationaal strategische samenwerking

Eleven Sports en Mediapro zullen, in een sector die de laatste maanden erg werd getroffen door Covid-19, hun krachten wereldwijd bundelen door hun expertise en capaciteiten te delen met elkaar. De samenwerking moet de groei van beide bedrijven stimuleren en de beste services voor de fans garanderen. Als aftrap van de samenwerking zal Mediapro, in opdracht van Eleven, mee instaan voor de lancering van de nieuwe Pro League-kanalen, een state-of-the-art productie van de wedstrijden van 1A, 1B, de Women Super League en de E-Pro League, en de verkoop van de internationale mediarechten van het Belgische voetbal.

Mediapro zal opereren vanuit België en zal een beroep doen op lokaal personeel, net zoals in alle landen waar Mediapro actief is.

Luis Vicente, CEO Eleven Sports Group: 'De samenwerking die we vandaag aangaan met Mediapro maakt deel uit van onze internationale strategie om onze business wereldwijd te versterken en verder te ontwikkelen. In de moeilijke economische situatie die onze sector vandaag kent, zal de samenwerking met Mediapro ons helpen om krachtige en innovatieve oplossingen te bieden aan de fans. We zijn verheugd om onze eigen expertise te versterken met een wereldspeler als Mediapro.'

Jaume Roures, CEO Mediapro: 'Wij kennen Eleven Sports al vele jaren. We werken vaak samen in andere landen en we beseffen dat het bundelen van de kennis en expertise van professionals uit beide bedrijven kan leiden tot zeer interessante projecten. De samenwerking met de Belgische Pro League is daar het perfecte voorbeeld van. We zullen al onze ervaring aanwenden om de Belgische fans de best mogelijke ervaring te geven op het nieuwe voetbalkanaal.'