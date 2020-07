Eleven Sports en Club Brugge worden content partners

Club Brugge en Eleven Sports gaan samenwerken rond content. Club en Eleven willen in de toekomst niet alleen content delen, maar via co-creatie ook nieuwe, innovatieve content creren.

Bedoeling is om de fan-beleving, op alle platformen, te versterken. De overeenkomst slaat op de komende vijf seizoenen.

De countdown is gestart, de opener van het nieuwe voetbalseizoen, Club Brugge-Sporting Charleroi, nadert. Begin augustus lanceert Eleven Sports, de nieuwe rechtenhouder van de Pro League competities, 3 nieuwe sportkanalen, volledig gewijd aan het Belgische voetbal. Naast de live-wedstrijden van de Jupiler League, 1B, de Women Super League, de Supercup en de E-Pro League, zullen op de nieuwe zenders ook documentaires, reportages, interviews, …, te zien zijn.

Voor de creatie van die zogenaamde non-live content, wil Eleven Sports nauw samenwerken met alle clubs van de Pro League. Fans met een uitzonderlijk verhaal, stewards die al 25 jaar in de bres staan voor hun club, jeugdtrainers die uitzonderlijke talenten uit de jeudgacademie koesteren, de kapitein van de damesploeg die het over de verdere professionalisering van het vrouwenvoetbal heeft, de greenkeeper en de professionele e-sporter, en alle sociale projecten die door de clubs worden opgezet, de clubverhalen zijn onuitputtelijk.

Club Brugge is als landskampioen de eerste die een dergelijke content-overeenkomst met Eleven Sports sluit. Dankzij deze overeenkomst zullen de kijkers van de Eleven Pro League kanalen een inkijk krijgen in de coulissen van het nieuwe base camp van Club Brugge in Knokke, maar zullen ze ook verwend worden met reportages en interviews over het dagelijks reilen en zeilen binnen de club. En ook Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Philippe Clement en de spelers, zullen geregeld te zien zijn voor de camera’s van Eleven Sports.

Het eerste initiatief dat Club Brugge en Eleven samen opzetten, is de live-uitzending, op zaterdag 25 juli om 18 uur, van de Brugse Metten tussen Club Brugge en Lille OSC. De wedstrijd zal niet alleen gestreamd worden op de Facebookpagina’s van Club Brugge en Eleven Sports, maar zal ook live te zien zijn op Eleven Sports 1. Op de Facebookpagina van Eleven zullen Club-iconen Gert Verheyen, Wesley Sonck en Franky Van der Elst de wedstrijd, van bij hun thuis, ook samen becommentariëren via 'Watch Together'.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg en Group Head of Acquisitions: 'Eleven Sports wil de fans een totaalbeleving van het voetbal aanbieden en dus willen we in ons contentaanbod veel verder gaan dan alleen de live-wedstrijden. In dit kader is de samenwerking met de clubs van groot belang, zonder daarbij de journalistieke insteek te vergeten. Wij zijn dan ook bijzonder opgetogen om de eerste content-overeenkomst met de landskampioen, Club Brugge, te kunnen sluiten. Het Club Media House is een voorbeeld in de creatie van innovatieve clubcontent. Dat past ook perfect bij het DNA van Eleven Sports.'