Eleven Sports bereikt akkoord met RTL Belgium: Croky Cup ook bij Club RTL

Eleven Sports en RTL hebben een akkoord bereikt over de uitzending van de wedstrijden van de Croky Cup aan Franstalige kant. Aan Nederlandstalige zijde werd al eerder een akkoord gesloten tussen Eleven Sports en DPG Media.

Midden vorig jaar verwierf Eleven Sports de exclusieve rechten van het Belgische voetbal en dit voor vijf seizoenen. Naast de Jupiler Pro League, D1B, de Scooore Super League en de e-Pro League, werd Eleven hierdoor ook de rechtenhouder van de Belgische beker, de Croky Cup. Al snel werd een akkoord gevonden tussen Eleven en DPG Media voor de uitzending van de Croky Cup aan Nederlandstalige zijde.



Eleven Sports bereikte nu ook een akkoord met RTL voor de uitzending van de Croky Cup aan Franstalige kant. Door deze akkoorden wordt een breed, nationaal bereik gegeven aan de Belgische bekercompetitie.



De volgende wedstrijden zijn reeds vanaf vanavond, woensdag 3 februari te bekijken :

19u : Seraing Utd – Standard de Liège op Club RTL

19.30u : Club Brugge – Olsa Brakel op VTM2

21.15u : FC Liégeois – RSC Anderlecht op VRT (Canvas) en Club RTL



Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports Belgium/Luxemburg en Chief Rights Acquisitions Officer Eleven Sports Group : 'Onze doelstelling is om het Belgische voetbal toegankelijk te maken voor het grootst mogelijke aantal fans. Dat geldt ook voor de Croky Cup. Daarom zijn we verheugd dit akkoord met RTL te hebben gesloten voor de uitzending van de Croky Cup aan Franstalige kant'



Laurent Haulotte, Directeur Informatie en Sport, RTL Belgium: 'We zijn bijzonder tevreden met deze opportuniteit om de wedstrijden van de Croky Cup te kunnen uitzenden. Naast de Rode Duivels in de Nations League, de Red Flames et de prestigieuze Champions League, verstevigt de Beker van België ons aanlokkelijke voetbalaanbod met een sterke lokale verankering.'

