EK-gekte barst los: Kat Kerkhofs vlogt tijdens EK in 'Katje voor de sfeer'

Na haar succesvolle Homeparties van vorig jaar, gaat Kat opnieuw vloggen voor GoPlay. Haar nieuwe programma Katje voor de sfeer mag je best letterlijk nemen, want binnenkort supportert Kat Kerkhofs samen met de Belgen voor ons nationaal elftal tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2021.

Kat neemt ons mee in haar beleving voor en tijdens het EK. Vanuit België, maar ook vanuit de speelsteden. En dat doet ze altijd vanop de eerste rij zodat de kijker geen enkel moment hoeft te missen van het EK. Supporter mee met Kat vanaf dinsdag 8 juni op GoPlay.be.

In de eerste vlog gaat Kat naar het nationaal oefencentrum in Tubeke om haar man Dries uit te zwaaien voor het EK. Maar wat neemt een voetballer zoal mee in zijn valies? En waarom mag Dries niet meer meespelen met De Kolonisten Van Catan? Volgens Dries is er één ding heel duidelijk: 'Nu spelen wij 'double king' en daarin is Jan (Vertonghen) echt de wener van ons allemaal (lacht).'