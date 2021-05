Eerste teaser van nieuwe Streamz-serie 'Gossip Girl'

Acht jaar nadat de meest gelezen blog van de Upper Eastside werd opgedoekt, wordt een nieuwe generatie tieners aan de sociale controle van 'Gossip Girl' onderworpen. De populaire serie maakt een comeback en toont hoe sociale media en New York veranderd zijn doorheen de jaren.

De iconische serie werd oorspronkelijk uitgezonden tussen 2007 en 2012 en we zijn deze zomer eindelijk toe aan het spannende vervolg.

Wat we al weten over de reboot:

1. De stem van 'Gossip Girl'

Als wij 'You Know You Love Me' zeggen, zeg jij meteen ... 'XOXO'. 'Gossip Girl' werd de stem van een generatie en die herkenbare stem keert terug. Kristen Bell stond naar eigen zeggen te springen om terug in de opnamestudio te kruipen om een stem te geven aan de gevatte en mysterieuze Gossip Girl. Wie er achter de knoppen van de alwetende website zit in de reboot? 'That's a secret we'll never tell.'

2. De terugkeer van een winning team

Bedenkers Josh Schwartz en Stephanie Savage creëerden de originele reeks en keren terug naar hun post voor de reboot. Ze werken daarbij opnieuw samen met showrunner en schrijver Joshua Safran. Kijkers kunnen zich dus opnieuw verwachten aan de intriges, schandalen en plot twists die zo kenmerkend voor de reeks zijn. Met dit winnende team haalde de originele reeks overigens zes jaar na elkaar de Teen Choice Awards binnen, dat belooft dus voor de reboot. Ook de originele kostuum designer Eric Daman is weer aan boord en zal zorgen voor nieuwe memorable modemomenten.

Natuurlijk is er ook ruimte voor nieuwe toevoegingen aan de crew. We weten alvast dat de eerste twee afleveringen geregisseerd worden door Karena Evans, die eerder al videoclips van Drake, SZA en Coldplay regisseerde en meewerkte aan reeksen als 'Snowfall' en 'P-Valley'.

3. Waar het over gaat

De reboot zal een nieuwe generatie scholieren volgen, dus we zullen geen uitgebreide update krijgen van hoe het met Blair, Serena en co gaat sinds we afscheid van hen namen. Het is 2021 en er is veel veranderd sinds Blair en Serena de lakens uitdeelden op de trappen van The Met, hoewel dat nog steeds de verzamelplek is voor de studenten van Constance. De Blackberries van weleer moeten plaats ruimen voor nieuwe technologie, die de nieuwe generatie zo typeert.

4. Diversiteit

Er zal echter meer veranderen dan enkel technologische updates. De originele reeks bestond voornamelijk uit witte en cisgender personages. De makers willen daar verandering in brengen met de reboot en maakten bekend dat de hoofdrolspelers een diverser beeld zouden moeten representeren. Niet alleen mensen van kleur, maar ook de LGBTQ+ community krijgt een prominente plaats in de nieuwe show. Al hebben ze nog steeds met elkaar gemeen dat ze op de Upper East Side wonen. Safran vertelde in een interview dat dit het verschil is met de originele reeks waar hij zelf het meest trots op is. De reeks moet een weerspiegeling zijn van hoe de wereld er vandaag uitziet, op alle vlakken.

5. Jonge beloftes

Met de reeks krijgen we nieuwe personages én nieuw acteertalent voorgeschoteld. De nieuwe it-crowd zal bestaan uit Jordan Alexander ('Sacred Lies'), NYU student Savannah Smith, model Zion Moreno, Thomas Doherty ('High Fidelity'), Emily Alyn Lind ('Code Black', 'Revenge'), Tavi Gevinson (die vooral gekend is van haar blog 'Style Rookie'), Eli Brown ('The Perfectionists'), model en skateboarder Evan Mock en Whitney Peak ('Chilling Adventures of Sabrina'). Voor velen onder hen is het de eerste grote rol die ze te pakken hebben.

De cast wordt verder aangevuld met onder andere Elizabeth Lail ('You'), Johnathan Fernandez ('Lethal Weapon'), Jason Gotay ('Peter Pan Live!'), Broadway ster Adam Chanler-Berat, en Tony winnende actrice Laura Benanti ('Younger’).

Veel weten we nog niet over de nieuwe personages, maar onlangs werden ze op Instagram voorgesteld aan de hand van een biografie van een woord: zoals Influence, Power, Style, Freedom, Grace, Ambition, Privilege, Innocence en Perspective.

6. De deur blijft openstaan voor de originele cast

Verschillende van de originele acteurs lieten eerder wel al weten dat ze er niet tegen op zien om terug in de huid van hun geliefde personages te kruipen, waaronder Blake Lively die de it-girl Serena Vanderwoodsen speelde en Chace Crawford die good guy Nate Archibald vertolkte. Ook de regisseurs lieten in verschillende interviews vallen dat de originele cast altijd welkom blijft. Voorlopig kunnen we alleen maar hopen dat zij verschijnen in een cameo, want niets werd bevestigd.

De HBO Max-reeks zal op 9 juli 2021 te zien zijn bij Streamz.