Eerste namen nieuw seizoen 'Het Huis' bekend!

Foto: Eén - © VRT 2016

Eind oktober keert 'Het Huis' terug op En. Eric Goens ontvangt opnieuw een reeks bekende gasten in zijn huis voor een openhartige babbel.

Acht bekende gasten gaven hun akkoord voor het nieuwe seizoen. De volledige gastenlijst is nog niet bekend, maar Jacques Vermeire en André Hazes zijn twee namen die al vrijgegeven zijn.



Het nieuwe seizoen krijgt eind oktober een plaatsje in het uitzendschema van Eén. Een exacte startdatum is nog niet bekend.

Bron: HLN

