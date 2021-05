Eerste halve finale Eurovisie Songfestival met Hooverphonic dinsdag live op Eén!

Het is zover! Na een jaartje overslaan, corona weet je wel, viert Europa deze week de 65ste editie van het Eurovisie Songfestival. En de eerste halve finale is meteen al het moment van de waarheid voor Hooverphonic. Lukt het om een plaats in de finale te veroveren?

Bij Eén en VRT NU zit je op de eerste rij om alles live te volgen. Eurovisie-kenner Peter Van de Veire is op post om alles professioneel van commentaar te voorzien. 16 landen treden aan; enkel de tien beste landen plaatsen zich voor de finale. De televoters thuis en de professionele jury's uit de Eurovisielanden bepalen 50/50 de resultaten. De presentatie is in handen van Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit en Nikkie de Jager



Net voor Hooverphonic de Belgische eer verdedigt in de eerste halve finale, kunnen kijkers afstemmen op 'De weg naar Rotterdam': een documentaire waarin we de band volgen tijdens de voorbereidingen op hun grote Eurovisie-avontuur.



Dit is de volgorde van de landen voor de eerste halve finale:



01 Litouwen -The Roop: 'Discoteque'

02 Slovenië - Ana Soklic: 'Amen'

03 Rusland - Manizha: 'Russian Woman'

04 Zweden - Tusse: 'Voices'

05 Australië - Montaigne: 'Technicolour'

06 Noord-Macedonië - Vasil: 'Here I stand'

07 Ierland - Lesley Roy: 'MAPS'

08 Cyprus - Elena Tsagrinou: 'El Diablo'

09 Noorwegen - TIX: 'Fallen Angel'

10 Kroatië - Albina: 'Tick-Tock'

11 België - Hooverphonic: 'The Wrong Place'

12 Israël - Eden Alene: 'Set Me Free'

13 Roemenië - ROXEN: 'Amnesia'

14 Azerbeidzjan - Efendi: 'Mata Hari'

15 Oekraïne - Go_A: 'Shum'

16 Malta - Destiny: 'Je Me Casse'

'De weg naar Rotterdam', dinsdag 18 mei om 20.35 uur, gevolgd door de eerste Halve Finale van het Eurovisie Songfestival vanaf 21.00 uur op Eén en VRTNU