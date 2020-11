Eerste beelden vanop de set van 'F.C. De Kampioenen' kerstspecial - VIDEO

Foto: Eén - © VRT 2020

Het is eindelijk zover: de opnames voor de langverwachte kerstspecial van 'F.C. De Kampioenen' gingen afgelopen vrijdag 13 november van start. Enkele acteurs deelden zelf al een enthousiaste foto vanop de set, en vandaag pakt En uit met een video en nog meer beelden achter de schermen.

Over het verhaal van de kerstspecial deelt Eén binnenkort meer informatie, maar de beelden maken al duidelijk dat er heel wat kerstsfeer te voelen zal zijn in de special.

'De kers op de taart'

De opnames vinden de komende weken buiten plaats in Boom, Meise en Putte, volledig in kerstthema. Er wordt telkens gefilmd met kleine groepjes acteurs.

Onder andere Herman Verbruggen, Jacques Vermeire, Marijn Devalck en Jaak Van Assche werden al op de set verwacht:

Herman Verbruggen (Marc Vertongen): 'Deze kerstspecial voelt heel juist aan. Het is thuiskomen, het kon niet beter zijn: echt de kers op de taart.'

Jacques Vermeire (DDT): ''De Kampioenen', voor mij is dat het belangrijkste in mijn leven. Ik ben bezeten. De hele dag ben ik met mijn teksten bezig, aan het repeteren… Wat een ontlading nu!'

Marijn Devalck (Balthasar Boma): 'Ik heb de laatste aflevering van 'F.C. De Kampioenen' in 2010 opgenomen, denk ik. Ondertussen zijn we tien jaar verder, en tien kilo zwaarder (lacht). Maar dat zie je nu niet aan mij, want ik herleef helemaal bij deze opnames! Ik word gewoon tien jaar jonger. We kunnen ons echt nog eens laten gaan op de set. We doen dingen die we anders nooit mogen doen, of ze verklaren ons gek.'

Jaak Van Assche (Fernand Costermans): 'Ik prijs mezelf gelukkig dat ik hier nog altijd bij kan zijn, ondanks mijn gevorderde leeftijd. Dat ik er nog altijd deel van mag uitmaken, is onbetaalbaar.'

Veiligheidsprotocol

Net als op andere fictiesets wordt er voor de special volgens een bepaald veiligheidsprotocol gewerkt, om het voor iedereen veilig te houden in deze coronatijden. Bij het schrijven van het scenario van de special hielden An Swartenbroekx en Bart Cooreman al rekening met de COVID-19-maatregelen. Op de set gebeuren alle repetities met een mondmasker en wordt er een afstand van 1,5 meter tussen de acteurs bewaard. In situaties waar de afstand niet kan worden gehouden, wordt er gebruik gemaakt van green key of zoekt de ploeg naar creatieve oplossingen. Zo kunnen er toch twee personen in het autootje van Marc zitten, omdat ze van elkaar gescheiden worden door een plastic wand van uitpuilende kerstversiering.

Eind november volgen er nog binnenopnames, onder andere in het gekende supporterscafé. Dit café werd volledig nagebouwd maar – zo verklapt de productieploeg – is 2 meter groter dan het originele decor. Zo kan er ook hier coronaproof worden gewerkt.

De special is eind december te zien op Eén.



