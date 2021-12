Eerste beelden 'Temptation Island: Love or Leave': 'Waarom doet hij mij dit aan?'

Het is nog even afwachten op de start van het vernieuwde 'Temptation Island'. Play5 pakt dit najaar uit met 'Temptation Island: Love or Leave', gepresenteerd door Monica Geuze en Viktor Verhulst. En het belooft héél spannend te worden...

In het nieuwe seizoen ‘Temptation Island: Love or Leave’ worden de liefdesavonturen van vier koppels en 24 singles gevolgd en staat de vraag of de koppels ook de ware liefde kennen, opnieuw centraal. De nieuwe formule van 'Temptation Island' is een co-productie van Play5 én het Nederlandse Videoland. De presentatie is in handen van Viktor Verhulst en Monica Geuze.

'Is hij/zij de ware? Of is er toch iemand die beter bij mij past?” In ‘Temptation Island: Love or Leave’ geven koppels elkaar aan de start van het programma de vrijheid om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. De partners gaan als het ware 'single' het avontuur aan. Geen verleiders zoals bij 'Temptation Island', maar vrijgezellen die op zoek zijn naar een relatie. Tijdens de dates krijgen de partners en vrijgezellen de kans om een diepere connectie met elkaar aan te gaan met als doel antwoorden te vinden op hun relatievragen en te groeien als persoon om op die manier een beter mens te worden, zowel voor hun partner als zichzelf.

Nederland kan deze maand al de avonturen van de koppels volgen. Een exacte uitzenddatum heeft Play5 nog niet bekend gemaakt. Bekijk hieronder alvast de trailer van Videoland:



