Eerste aflevering nieuw boekenprogramma 'Brommer op Zee' zondag op Canvas

In het nieuwe boekenprogramma 'Brommer op Zee' praten Ruth Joos en Wilfried de Jong wekelijks met schrijvers en dichters over hun werk. In de eerste aflevering zijn dat onder meer Josse De Pauw en Sophie Lakmaker.

Josse De Pauw is niet alleen acteur en regisseur, maar ook de auteur van het monumentale boek Werk uit 2000. Meer dan 20 jaar later komt hij met een tweede boek: In open veld. Aan de vooravond van zijn 70ste verjaardag blikt hij terug op het begin, maar is zijn leven nu eigenlijk al begonnen?

Ook te gast is Sofie Lakmaker, de auteur van De geschiedenis van mijn seksualiteit, een coming-of-age-roman vol bravoure over gender, relaties en seks, maar ook over eenzaamheid en verlies. In de maand april is het deze roman van Lakmaker die centraal staat in de online boekenclub van Brommer op zee waarin kijkers samen met de auteur een boek lezen en leesopdrachten behandelen. Joos en De Jong gaan daarbij in gesprek met auteur én lezers.

In het 'schrijfhok' ontmoet Wilfried de Jong iedere week een andere schrijver. De Jong schrijft een boodschap aan de gast die vervolgens tijdens de uitzending iets terugschrijft. Aan het einde van de uitzending komt het antwoord.

'Brommer op Zee' is een VPRO-productie voor NPO 2 en Canvas.

'Brommer op Zee', vanaf zondag 18 april om 22.00 uur op Canvas en VRT NU en om 19.25 uur bij de VPRO op NPO 2.