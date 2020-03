Eenmalige special 'Topdokters: Corona' maandag op VIER

De medische wereld staat nu, meer dan ooit, op scherp door het coronavirus. Om het verspreiding van het virus tegen te gaan zit bijna heel Europa in lockdown. En het einde is nog niet meteen in zicht.

Om meer inzicht en perspectief te bieden zendt VIER daarom morgen - op maandag 30 maart - 'Topdokters: Corona' uit, een eenmalige special van de succesvolle humaninterestreeks. In deze speciale aflevering ontvangt Gilles De Coster vier 'Topdokters' en breken ze samen hun hoofd over deze coronacrisis. Aangezichtschirurg prof. Nasser Nadjmi, algemeen chirurg dr. Réginald Moreels, geriater dr. Ann Vandenbroucke en longarts dr. Eva Van Braeckel bespreken alles rond COVID-19 en wisselen gedachten uit over de toekomst. Door hun specialisatie bevinden ze zich plots in het hart van deze crisis, of kijken noodgedwongen machteloos toe. Dit nieuwe nulpunt in de geneeskunde laat niemand onberoerd.

Hoe hebben de 'Topdokters' de voorbije hectische weken beleefd? Hoe hard zijn we in België getroffen? Wat staat ons nog te wachten de komende weken, maanden of zelfs jaren? Hoe gaat het eraan toe in andere landen? Wat is de positieve of negatieve impact op onze huidige geneeskunde, de samenleving en onszelf? Wat kunnen we hieruit leren? En wat vertelt dit over onze kwetsbaarheid? Deze en nog veel meer prangende vragen schotelt Gilles voor aan de experten in hun vakgebied.

Programmadirecteur Annick Bongers: 'De impact van het coronavirus is wereldwijd enorm. Elke dag is er nieuwe informatie voor handen dankzij de vele nieuwsuitzendingen, maar we blijven met heel wat vragen zitten. In deze uitzonderlijke tijden houdt ook SBS de vinger nauw aan de pols. Met 7 seizoenen van 'Topdokters' en een veelvoud aan dokters hebben we een arsenaal aan medische kennis aan boord. En net die kennis komt nu meer dan ooit van pas. Op deze manier kunnen we heel wat broodnodige informatie over het virus in de huiskamers krijgen.'

Gilles De Coster: 'Samen met hun teams gaan de dokters die we goed kennen uit de reeks de strijd aan met het virus. Als geen ander kunnen ze vertellen over hun ervaringen, hun beleving tijdens deze vreemde weken, en de lessen die ze trekken uit wat allemaal aan het gebeuren is. Ik ben vereerd om in hun gezelschap te mogen praten over wat ons allemaal overkomt. Een must om het huidige prachtige seizoen van 'Topdokters' af te sluiten.'

'Voornamelijk onbemande camera’s, geen make-up en maximale social distancing'

Net als iedereen houdt ook productiehuis Woestijnvis zich voor de opname aanstaande maandag aan de strikte opgelegde maatregelen rond het coronavirus. 'In aanloop naar de opname werkt iedereen zoveel mogelijk van thuis uit', vertelt Woestijnvis-producer Peter Ceustermans. 'Op de locatie zelf wordt er met een minimale bezetting van mensen gewerkt, voorziet iedereen zijn of haar eigen catering, is alles aanwezig voor handhygiëne én wordt alles grondig ontsmet. Onderling moet iedereen de regels rond social distancing maximaal respecteren. Dat is vanzelfsprekend ook voor de praatgasten het geval. Om nauw contact te vermijden, moeten de gasten en de host eveneens hun eigen make-up voorzien indien gewenst. De micro’s worden ontsmet en door henzelf opgespeld. Alles wordt voornamelijk geregistreerd door onbemande camera’s en er is slechts één bemande camera die op ruime afstand en opnieuw met respect voor de regels alles mee in beeld zal brengen.'

Dr. Ann Vandenbroucke

Dr. Ann Vandenbroucke werkt als geriater in het AZ Damiaan in Oostende. Op één van de grootste geriatrische afdelingen van België ziet ze dagelijks bejaarden en net zij zijn erg vatbaar voor het virus.

Dr. Eva Van Braeckel

Dr. Eva Van Braeckel is als longarts in het UZ Gent gespecialiseerd in mucoviscidose bij volwassenen. Nu leidt ze ook nog eens de corona-afdeling.

Prof. Nasser Nadjmi

Prof. Nasser Nadjmi is aangezichtschirurg in UZ Antwerpen en AZ Monica Antwerpen en een wereldautoriteit op vlak van schisis. Hij trekt meermaals naar het buitenland voor humanitaire missies, o.a. naar Kenia, Myanmar, Indonesië, India en Vietnam. De laatste jaren gaat hij ook naar zijn geboorteland Iran. Ook daar ontsnappen ze niet aan corona.

Dr. Réginald Moreels

Dr. Réginald Moreels is een algemeen chirurg. De voorbije vier jaar opereert hij vooral in Oost-Congo, een regio die al tientallen jaren geteisterd wordt door geweld. Sinds vorig jaar heerst er ook een ebola-epidemie en nu worden ze ook opgezadeld met het coronavirus. Dr. Moreels is de enige chirurg in een gebied van meer dan 1 miljoen inwoners.

'Topdokters: Corona', maandag 30 maart om 20.35 uur op VIER.