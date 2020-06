Een zomertip van Canvas: op expeditie

Verre vakanties en avontuurlijke reizen: het zit er deze zomer misschien niet meteen in. Maar geen nood: Canvas zorgt voor een volwaardig alternatief en neemt ons mee op expeditie naar alle uithoeken van de wereld en de mooiste plekken op aarde.

Dat mag je heel letterlijk nemen met 'Seven Worlds, One Planet' (vanaf woensdag 17 juni om 21.15 uur), een lofzang van de legendarische David Attenborough op de geweldige diversiteit van de zeven continenten, ieder met hun eigen specifieke landschappen en dierenleven. Seven Worlds, One Planet toont hun natuurlijke rijkdom en schoonheid, van diep in de oerwouden van Zuid-Amerika tot de hoogste pieken van Azië, en van de Europese steden tot de Afrikaanse savanne. Maar het is tegelijk ook één lange 'spoiler alert'. Om het met Attenborough zelf te zeggen: 'Wij zijn onze planeet zo snel aan het veranderen dat de natuur één van de grootste bedreigingen ooit ondergaat, misschien wel het meest kritische moment sinds het ontstaan van de continenten.'

Nog zo'n iconische natuurreeks is 'Blue Planet II' (vanaf zaterdag 4 juli om 19.00 uur), met ronduit adembenemende beelden van het leven in de zeeën en oceanen, en op de kusten over de hele wereld. Het is een 'remake' uit 2017 van een gelijkaardige reeks uit 2001, met nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe filmtechnieken. De schokkende beelden van de plasticvervuiling in de oceanen zorgden voor een wereldwijde bewustwording rond die problematiek en acties om het gebruik van plastic te reduceren.

Helemaal spannend en avontuurlijk wordt het in 'Expedition with Steven Backshall' (vanaf zondag 12 juli om 20.10 uur). De robuuste Britse natuurwetenschapper, explorator en documentairemaker neemt ons deze keer onder meer mee naar een 400 meter diepe en nog nooit onderzochte kloof in Oman, een ongerept oerwoud in Suriname waar nooit eerder mensen zijn geweest, een uitgebreid grottenstelsel diep onder de jungle van Yucatan in Mexico, naar Borneo en Bhutan. Hoe afgelegen en onherbergzaam ook, Backshall blijft zijn eigen stoere zelf en laat zich niet uit zijn lood slaan door een resem gevaarlijke gifslangen of een stoet schorpioenen.

De driedelige reeks 'Equator from the Air' (vanaf woensdag 8 augustus) toont de gevolgen van de opwarming van de aarde voor het evenaarsgebied, van de Galapagoseilanden over Gabon tot Borneo. Wat is de impact van de klimaatverandering voor de biodiversiteit in oerwouden en oceanen, en voor de manier waarom mensen en dieren samenleven?