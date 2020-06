Een zomertip van Canvas: 'De Rolstoel Roadmovie' en andere waargebeurde verhalen - VIDEO

Nu thuisblijven het nieuwe normaal is en ons 'kot' meer dan ooit ons kasteel, zorgt Canvas deze zomer voor een interessant en (ont)spannend televisieaanbod. Tijdens de vakantiemaanden zet Canvas naast een aantal nieuwe titels ook een bloemlezing van straffe programma's van de voorbije jaren in de etalage: een unieke gelegenheid om ze te (her)ontdekken. TVvisie brengt je de komende dagen de leukste kijktips op de zender.

Voor een goede documentaire kan je altijd bij Canvas terecht. Ook deze zomer. Zo is er vanaf maandag 29 juni na 'Terzake' om 20.30 uur een dagelijkse documentaire over uiteenlopende onderwerpen. De spits wordt toepasselijk afgebeten met de driedelige reisreeks 'Rolstoel Roadmovie', waarin de jonge Nederlandse filmmaker Mari Sanders kriskras door Europa reist om na te gaan hoe makkelijk of moeilijk het is om diverse landen te bezoeken in een rolstoel. Een hobbelig parcours, zo blijkt. Later zijn er onder meer reportages van de Britse journaliste en documentairemaker Stacey Dooley over de walvisjacht, vrouwen die een levenslange gevangenisstraf uitzitten en de oorlog tussen drugsbendes en de overheid in Zuid-Spanje. Er komt ook een documentaire over de minder fraaie kantjes van Amazon en een reeks over milieucriminaliteit van grote mijnbouwbedrijven ('Green Blood').

True crime blijft een populair en intrigerend genre. Op de maandagen in juli brengt Canvas de tweede reeks van de Canadese serie 'The Detectives' met uiteenlopende 'cases' en aansluitend (vanaf 27 juli) de zesdelige Noorse reeks 'The Triple Murder at the Farm', over de meest gemediatiseerde moordzaak ooit in Noorwegen. 'Nordic crime' bestaat dus ook echt. De reeks is meteen integraal te bekijken op canvas.be (VRT NU), dat ook nog twee andere Scandinavische true crime-reeksen exclusief aanbiedt: 'Who killed Brigitte' (over de verkrachting en moord van een 17-jarig Noors meisje) en 'Dead Man Missing' (over de verdwijning en vermoedelijke moord op een Deense zakenman).

'Vranckx op Zaterdag' krijgt in de vakantiemaanden traditiegetrouw een zomers tintje. Vanaf 4 juli is er eerst de vijfdelige Nederlandse reeks 'Trippers', waarin Tim Hofman, Emma Wortelboer, Maurice Lede en Eva Cleven op zoek gaan naar merkwaardige contrasten in diverse landen, meer bepaald in de VS ('white supremacy' vs. 'black power'), Spanje en Marokko (drugsdealers vs. drugspolitie), Zuid-Afrika (stropers en trofeejagers vs. rangers), Turkije en El Salvador. Daarna volgen opnieuw een aantal afleveringen uit de reeks Onmogelijke routes, deze keer in Zambia, Bangladesh, Congo en Cuba.

Op zondag komt er omstreeks 22.00 uur een reeks korte documentaires, meestal van jonge Vlaamse cineasten. Zo is er op 5 juli Een redelijk leven, een film van Lauranne Van Den Heede, geïnspireerd door het leven en werk van Marc Didden. In 'For Eunice' (12.7) portretteert Jaan Stevens twee Ghanese zusjes in een kansarme buurt op de Antwerpse Linkeroever. Later volgen onder meer Eden van Jeroen Broeckx, Raketkanon van Maximiliaan Dierickx, De Flandrien van de Indiër Kinshuk Surjan en Kamikaze van Guillaume Vandenberghe. Ze zijn ook allemaal te bekijken op canvas.be, dat bovendien nog een aantal andere van die korte documentaires exclusief aanbiedt.

Aansluitend (op zondag omstreeks 22.30 uur) zijn er auteursdocumentaires, zoals 'Mama Colonel' (5.7) van Dieudo Hamadi, over de Congolese politiekolonel Honorine Munyole, die seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen bestrijdt; of het in Cannes bekroonde 'Visages Villages' (12.7) van het Franse filmmonument Agnès Varda.

Maar uiteraard is de zomer ook het perfecte moment voor Canvas op zijn eigen kroonjuwelen nog eens op te blinken ten behoeve van mensen die ze nog niet eerder hebben kunnen bewonderen of ze gewoon nog eens opnieuw willen bekijken.

Zo is er vanaf maandag 29 juni 'Strafpleiters', een human-interest programma met Gilles De Coster waarin acht strafpleiters (van Walter Damen over Abderrahim Lahlali tot Sven Mary) openhartig vertellen over hun vak en hoe ze proberen overeind te blijven in een alsmaar radicaler klimaat van terreur, hypermedia en spektakelprocessen. Gilles De Coster peilt daarbij naar de impact van ons woelig tijdsgewricht op het leven en werk van de strafpleiters. De biecht van de mens achter het pleidooi in zes thematische afleveringen.

Op 30 juni viert Congo de 60ste verjaardag van zijn onafhankelijkheid: een goede reden voor Canvas om de spraakmakende reeks 'Kinderen van de Kolonie' (2018) opnieuw uit te zenden. In 1960 werd Congo na een korte politieke strijd onafhankelijk. Het was voor België het einde van meer dan 75 jaar aanwezigheid in het Midden-Afrikaanse land. In de zesdelige reeks 'Kinderen van de Kolonie' blikken twintig getuigen terug op die periode en op de manier waarop de koloniale erfenis hun leven heeft bepaald. Voor het eerst liet de Vlaamse televisie daarbij ook de Congolese stem uitgebreid aan het woord, altijd met aandacht voor de relevantie vandaag. Vanaf dinsdag 30 juni om 21.15 uur.

Daarna, vanaf dinsdag 11 augustus, begint de driedelige reeks 'Weduwen na de Val' (2017). Daarin praat VRT-journalist Peter Verlinden met weduwen van voormalige dictators en alleenheersers: Farah Diba (de weduwe van de laatste sjah van Iran), Agathe Kanziga (de weduwe van president Habyarimana van Rwanda) en Jehan Sadat (de weduwe van de Egyptische president Anwar Sadat). Aan de hand van zijn gesprekken met de weduwen en archiefbeelden reconstrueert Peter Verlinden telkens het verhaal van de val van het regime waar ze zo nauw bij betrokken waren.