Een zomer vol sport, muziek en ontspanning bij Eén

Deze zomer valt er op En veel sport, muziek en ontspanning te beleven. Naast de uitgebreide live-verslaggeving van het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk en de Olympische Spelen, is er de olympische avondshow 'Van Hier tot in Tokio' in Oostende met Karl Vannieuwkerke.

Op de Vlaamse feestdag is er opnieuw de vaste afspraak met het muziekprogramma 'Vlaanderen Feest', in augustus komt 'Radio 2 Zomerhit' terug. In het nieuwe programma 'Vlaanderen Herleeft' volgt Eric Goens mensen voor en achter de schermen van de muzieksector tijdens de heropstart na COVID-19, en blikt hij samen met hen terug op hoe zij het afgelopen jaar hebben beleefd. En er is ook weer een stevige portie ontspanning met het zesde seizoen van 'Switch', de terugkeer van De stoel, en onder meer enkele populaire rubrieken uit 'Iedereen Beroemd': 'The American Dream XL' en 'Op kot XL'.

Sport

'Van Hier tot in Tokio'

Een jaar later dan gepland gaan deze zomer de Olympische Spelen in Tokio door. Naast de uitgebreide live-verslaggeving, een dagelijks ontbijtprogramma en de olympische journaals is er elke avond een olympisch praatprogramma met Karl Vannieuwkerke. Hij mag op 23 juli de deuren openen van zijn gloednieuwe zomerbar aan de ACEG Wellington Hippodroom in Oostende. Samen met olympiërs van vroeger en nu, coaches, begeleiders en vele andere gasten bespreekt hij het olympische nieuws, blikt hij terug op eerdere prestaties en kijkt hij vooruit.

Karl heeft rond zich een team van sidekicks verzameld van olympisch niveau, onder wie Elodie Ouédraogo. Na haar gouden medaille in 2008 hebben de Olympische Spelen voor haar geen geheimen meer. Elodie zal een shuttle-service verzorgen van en naar de luchthaven, speciaal voor onze Belgische atleten. Thomas Huyghe stelt samen met atleten een vademecum samen voor bekende en minder bekende sporten. Wat is het verschil tussen een waza-ari en een yuko in het judo? Hoe doe je een kickflip met een skateboard? En hoe scoor je punten op de tienkamp? Dorianne Aussems gaat dan weer langs bij familieleden en supporters die door de coronabeperkingen thuis moeten blijven. Samen met hen beleeft ze de olympische droom, van afgebeten nagels tot gescheurde trommelvliezen. Ook Sven de Leijer gaat op bezoek, niet bij de entourage van kampioenen van nu, maar bij olympische kampioenen uit het verleden. Sven trekt op schattenjacht: op zoek naar goud, zilver en brons bij atleten die tussen de plooien van de tijd dreigen te verdwijnen.

Bart Tommelein, burgemeester van Oostende: 'We zijn enorm blij om de olympische talkshow van Karl Vannieuwkerke te kunnen ontvangen. Oostende is een echte sportstad en de zomerse en zorgeloze vakantiesfeer van de stad is ongetwijfeld een meerwaarde voor het programma. De locatie van de opnameset is trouwens ook écht Olympisch, want in 1920 ging het Olympisch polotornooi door op de Wellingtonhippodroom.'

Publiek kan zich voor 'Van Hier tot in Tokio' inschrijven via https://www.een.be/een/van-hier-tot-in-tokio-zoekt-publiek.

'Van Hier tot in Tokio', vanaf vrijdag 23 juli om 21.20 uur op Eén.

'Vive le Vélo'

Een dag na de finale van het EK voetbal reist Karl Vannieuwkerke en zijn ploeg van 'Villa Sporza' recht naar de Ronde van Frankrijk. Vanaf maandag 12 juli maken ze er een week lang 'Vive le Vélo' tijdens de slotweek van de Tour. Maar ook voordien wordt er aandacht aan de Tour besteed. Dat gebeurt in 'Villa Sporza - Tour' op verschillende dagen vanaf 26 juni tot 11 juli.

'Villa Sporza - Tour', vanaf 26 juni rond 20.10 uur op Eén.

'Vive le Vélo', vanaf maandag 12 juli om 21.20 uur op Eén.

'Het Huis'

Afgelopen seizoenen kwamen er heel wat topsporters langs in 'Het Huis' en kregen we een unieke inkijk in hun leven. Deze zomer valt opnieuw te genieten van deze afleveringen. Zo komt ex-Red Flame Imke Courtois (donderdag 24 juni) aan bod, voormalig veldrijder Sven Nys (woensdag 30 juni), wielrenner Wout Van Aert (donderdag 1 juli) en koningin van de atletiek en olympisch kampioene Nafi Thiam (maandag 19 juli).

Documentaires

Net voor de start van de Spelen brengt Eén twee bijzondere documentaires: een over Ann Wauters en een over Nina Derwael. Op woensdag 21 juli kruip je in het hoofd van Ann Wauters en volg je de weg die ze samen met de Belgian Cats aflegt richting kwalificatie voor de Olympische Spelen. Wanneer is het ideale moment om een sportcarrière af te sluiten? Het is de vraag waar Wauters mee worstelt. De meest gedecoreerde Belgische basketbalspeelster ooit wil met een deelname aan de Olympische Spelen het laatste gaatje in haar palmares opvullen. Maar welke blijvende schade brengt ze daarmee toe aan haar lichaam?

Op donderdag 22 juli volg je de weg van Nina Derwael. In januari 2020 richtte Nina Derwael, samen met het volledige team Belgym, het vizier op de Olympische Spelen van Tokio. De voorbereiding zou doorkruist worden door corona, uitgestelde Spelen, blessures, en door een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de gymnastiekfederatie. Inge Van Meensel volgt vanop de eerste rij de turbulente aanloop naar wat het hoogtepunt moet worden in de carrière van de Belgische gymnastes.

'Documentaire rond Ann Wauters', op woensdag 21 juli om 21.20 uur op Eén.

'Documentaire rond Nina Derwael', op donderdag 22 juli om 21.20 uur op Eén.

Muziek

'Vlaanderen Feest'

De Vlaamse feestdag wordt op op Eén traditiegetrouw gevierd met het muziekprogramma 'Vlaanderen Feest'. De populairste Vlaamse artiesten zorgen voor een gezellige show aan de Schelde met de skyline van Antwerpen als stille getuige. Gastvrouw Siska Schoeters brengt met hen de dag door en ’s avonds genieten ze volop van elkaars optredens. Onder anderen Regi, Niels Destadsbader, Camille, Milow, Pommelien Thijs, Bart Peeters en Johan Verminnen vertolken Nederlandstalige hits van vroeger en nu.

'Vlaanderen Feest', zaterdag 10 juli om 20.05 uur en een samenvatting op zondag 11 juli om 18.10 uur op Eén.

'Vlaanderen Feest' is een programma van Eén en LIVE Entertainment in samenwerking met stad Antwerpen en Vlaanderen Feest vzw.

'Radio 2 Zomerhit'

Op zondag 15 augustus is 'Radio 2 Zomerhit' opnieuw te zien op Eén. Siska Schoeters en Bart Peeters presenteren de show, die 's avonds wordt uitgezonden vanuit Blankenberge. Radio 2 brengt al vanaf 13.00 uur alle verhalen achter de schermen. Over de genomineerden en precieze invulling van de show volgt later meer informatie.

'Vlaanderen Herleeft'

In 'Vlaanderen Herleeft' volgt Eric Goens mensen voor én achter de schermen in de muzieksector. Velen moesten tijdens de coronacrisis noodgedwongen het werk neerleggen en op zoek gaan naar een andere job. We ontdekken ook hoe artiesten die normaal op het podium staan, hun vrijgekomen tijd invulden. Eric volgt onder andere lichttechnieker Jens, die een take-awayzaak is begonnen. De mannen van Bazart wagen zich aan digitale optredens, maar leven ook toe naar de eerste optredens met publiek. En natuurlijk zijn de camera's er ook bij wanneer de eerste grote concerten weer worden opgestart en de muzieksector herleeft.

'Vlaanderen Herleeft', later deze zomer op Eén.

'Vlaanderen Herleeft' is een programma van Bargoens voor Eén.

Ontspanning

'Switch '

Vanaf maandag 5 juli kan er weer als vanouds geswitcht worden op Eén. Adriaan Van den Hoof presenteert het zesde seizoen van 'Switch', de quiz zonder punten. Het belooft ook dit jaar weer een zomers feest te worden.

Aan de geslaagde formule wordt niet geraakt: vijf kandidaten strijden een hele week lang voor de hoogste plaats. De volgorde van de kandidaten geeft de tussenstand weer. Door juiste antwoorden te geven, strijden de kandidaten om op de eerste plaats te raken. Want bij een juist antwoord 'switchen' ze van plaats met een tegenkandidaat in een hogere positie. Wie aan het einde van de aflevering op nummer één staat, maakt in de finale kans op 1000 euro. Of meer zelfs, als de finale van de dag voordien niet gewonnen werd.

Uiteraard worden in 'Switch' de geldende coronamaatregelen nog steeds nageleefd. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, worden Adriaan en de kandidaten getest op de opnamedagen. Ook het 'Switch'-publiek komt kijken op een veilige manier. Er worden enkel bubbels van vier personen toegelaten en die blijven steeds op veilige afstand van elkaar.

'Switch', vanaf maandag 5 juli van maandag tot en met vrijdag om 20.50 uur op Eén.

'Switch' is een programma van Panenka voor Eén.

'De Stoel'

Alles valt weer bijna in zijn plooi en dus mogen we deze zomer opnieuw op zoek naar 'De Stoel'. We keren terug naar de originele formule: spot De stoel op televisie, rep je ernaar toe, breng het juiste voorwerp mee en win een mooie prijs. Elke dag is er alvast een eerste luistertip te horen in 'Zot Veel Vakantie' op Radio 2. Ook als 'De Stoel' niet in de buurt staat, kan je nog altijd je kans wagen op één.be. De eerste uitzending van 'De Stoel' is op maandag 5 juli te zien, maar de eerste opgave is al zondagavond 4 juli te ontdekken op Eén.

'De Stoel' loopt de hele zomer lang en zal steeds de geldende veiligheidsmaatregelen van het moment volgen. Een mondmasker is al zeker de komende weken verplicht voor de deelnemers in de race naar de stoel.

'De Stoel', vanaf 5 juli tot en met 27 augustus, van maandag- tot vrijdagavond, na 'Het Journaal' op Eén.

'Iedereen Beroemd': 'Op Kot en 'The American Dream' XL

Twee rubrieken uit 'Iedereen Beroemd' krijgen een bijzondere invulling deze zomer. In 'Op Kot XL' kan je nog eens genieten van de avonturen van Lise-Lore, Stéphan en Michael. Zij nemen na een geweldig jaar samenwonen onder een Leuvens dak, afscheid van elkaar. Het voorbije jaar hebben ze het studentenleven stilaan vaarwel gezegd en zich gestort op thesissen en sollicitaties - maar gelukkig was er de afgelopen tijd ook enorm veel vriendschap.

In 'The American Dream XL' blikken we terug met vijf jonge Vlamingen die de oversteek naar de Verenigde Staten hebben gemaakt om hun American dream waar te maken. Tien maanden lang brachten zij verslag uit in 'Iedereen Beroemd', deze zomer horen we of hun droom geslaagd is.

'Iedereen Beroemd', 'Op Kot XL', vanaf maandag 5 juli om 19.50 uur op Eén.

'Iedereen Beroemd', 'The American dream XL', vanaf dinsdag 13 juli om 19.50 uur op Eén.

Nog meer entertainment

Deze zomer kunnen we opnieuw genieten van 'Reizen Waes: Vlaanderen' en 'Reizen Waes: Japan', waarin Tom Waes het land van de Olympische Spelen ontdekt. Ook 'F.C. De Kampioenen' wordt tijdens de zomermaanden opnieuw uitgezonden.