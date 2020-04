Eén zendt trilogie 'De Zaak Alzheimer', 'Dossier K.' en 'Het Tweede Gelaat' uit

En zendt trilogie 'De Zaak Alzheimer', 'Dossier K.' en 'Het Tweede Gelaat' uit

Foto: Eén

En brengt de trilogie rond commissaris Vincke (Koen De Bouw) en inspecteur Verstuyft (Werner De Smedt), gebaseerd op de boeken van misdaadschrijver Jef Geeraerts, naar het kleine scherm.

'De Zaak Alzheimer', 'Dossier K.' en 'Het Tweede Gelaat', rond commissarissen en vrienden Erik Vincke en Freddy Verstuyft van de Antwerpse politie, zijn elk in drie delen te zien op Eén vanaf woensdag 22 april. Elke reeks is telkens na de eerste uitzending op televisie integraal op VRT NU te bekijken.

Beginnen doet Eén natuurlijk met het bioscoopsucces 'De Zaak Alzheimer' van Erik Van Looy. In deze thriller komt het recherche-duo Vincke en Verstuyft na de moord op een topambtenaar huurmoordenaar Angelo Ledda (Jan Decleir) op het spoor. Ledda, die de ziekte van Alzheimer heeft, besluit om achter zijn eigen opdrachtgevers aan te gaan. 'De Zaak Alzheimer' is nog steeds een van de best bekeken Vlaamse films aller tijden.

Jan Verheyen, regisseur van 'Dossier K.' en 'Het Tweede Gelaat': ''De Zaak Alzheimer' is en blijft een mijlpaal in de Vlaamse filmgeschiedenis. Een op Amerikaanse leest geschoeide, stijlvolle, spannende genrefilm.'

Jan Verheyen: 'Wat mij persoonlijk boeit in de boeken van Jef Geeraerts is dat ze psychologisch complex zijn. Ze gaan over mensen van vlees en bloed, moreel ambigue mensen vaak, mensen die worstelen met de realiteiten van een moreel corrupte samenleving en de impact van hun werk op hun leven.'

Vanaf 13 mei volgt 'Dossier K.', waarin Vincke en Verstuyft een brutale clanoorlog van de Albanese maffia in Antwerpen proberen te bedwingen. Vanaf 3 juni is het sluitstuk 'Het Tweede Gelaat' te zien: de commissarissen worden geconfronteerd met een seriemoordenaar. Een overlevend slachtoffer drijft een wig tussen de twee vrienden...

Erik Van Looy, regisseur van 'De Zaak Alzheimer' en scenarioschrijver van 'Dossier K.' (samen met Jan Verheyen en Carl Joos): 'We hebben vijf jaar aan het scenario van 'Dossier K.' gesleuteld. Maar snel-snel met een flauw afkooksel inhaken op het succes van 'De Zaak Alzheimer' was geen optie. We wilden opnieuw topwerk afleveren, op alle niveaus. En wat voor ons héél belangrijk is: 'Dossier K.' heeft net als de eerste film een ziel. Het is een dieper, scherper en emotioneler verhaal dan we in het misdaadgenre gewoon zijn; een verhaal over ménsen.'

Erik Van Looy: 'Het duo Vincke en Verstuyft heeft een sterke evolutie doorgemaakt doorheen de films, met 'Het Tweede Gelaat' als waardige afsluiter voor het verhaal dat we met 'De Zaak Alzheimer' zijn gestart.'

'De Zaak Alzheimer'

Vincke en Verstuyft zijn het beste recherche-duo van de Antwerpse politie. Wanneer ze geconfronteerd worden met de moord op een topambtenaar, stellen ze alles in het werk om de dader te pakken te krijgen. Het spoor leidt naar de huurmoordenaar Angelo Ledda. Ledda lijdt aan de ziekte van Alzheimer en krijgt het steeds moeilijker om zijn opdrachten uit te voeren. Wanneer hij bovendien doorkrijgt dat hij zich heeft laten gebruiken voor een politiek machtspelletje, besluit hij achter zijn opdrachtgevers aan te gaan. Vincke en Verstuyft hebben de handen vol om het kluwen van intriges, afrekeningen en netwerken te ontwarren en te vermijden dat er nog doden vallen.

'De Zaak Alzheimer' telt een topcast met - naast Koen De Bouw als Vincke, Werner De Smedt als Verstuyft en Jan Decleir als huurmoordenaar Ledda - Hilde De Baerdemaeker, Jo De Meyere en Geert Van Rampelberg. Ook onder andere Tom Van Dyck, Tom Waes en Lucas Van den Eynde zijn te zien in 'De Zaak Alzheimer'. Deze start van de trilogie werd geregisseerd door Erik Van Looy, die ook het scenario schreef samen met Carl Joos.

'Dossier K.'

In de meeslepende politiethriller 'Dossier K.' zet een brutale moord op een spilfiguur van de Albanese maffia in Antwerpen een onontkoombare clanoorlog in gang. Volgens de wetten van de Kanun, een eeuwenoude erecode uit de onherbergzame bergen van Albanië, moet bloed worden gewroken met bloed, en het is dan ook een kwestie van tijd voor er meer slachtoffers vallen. Vincke en Verstuyft worden meegesleurd in een noodlottige spiraal waaruit niemand nog lijkt te kunnen ontsnappen.

Naast Koen De Bouw en Werner De Smedt zijn Hilde De Baerdemaeker, Filip Peeters, Blerim Destani en Erkan Albay in deze tweede film rond Vincke en Verstuyft te zien. Marieke Dilles maakt haar filmdebuut. 'Dossier K.' werd geregisseerd door Jan Verheyen. Hij schreef het scenario samen met Erik Van Looy en Carl Joos.

'Het Tweede Gelaat'

De ooit onvoorwaardelijke vriendschap tussen commissarissen Vincke en Verstuyft gaat door diepe dalen wanneer ze worden geconfronteerd met een reeks gruwelijke moorden. Een overlevend slachtoffer drijft een wig tussen de vrienden wanneer Verstuyft valt voor haar charmes. En ondertussen heeft de seriemoordenaar een nieuwe prooi in het vizier…

'Het Tweede Gelaat' werd geregisseerd door Jan Verheyen. Naast Koen De Bouw als commissaris Vincke en Werner De Smedt als Verstuyft zijn ook onder andere Sofie Hoflack, Chris Van den Durpel, Kadèr Gürbüz, Michiel De Meyer, Frances Lefebure en Marijke Pinoy te zien. Het scenario werd geschreven door Carl Joos.

'De Zaak Alzheimer', vanaf 22 april elke woensdag om 21.25 uur op Eén, en vanaf 22 april volledig op VRT NU.

'Dossier K.', vanaf 13 mei elke woensdag om 21.25 uur op Eén, en vanaf 13 mei volledig op VRT NU.

'Het Tweede Gelaat', vanaf 3 juni elke woensdag om 21.25 uur op Eén, en vanaf 3 juni volledig op VRT NU.