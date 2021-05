Eén viert 70ste verjaardag Jacques Vermeire met bijzondere zondagavondshow

Op 27 mei wordt Jacques Vermeire 70 jaar, en die gebeurtenis laat ook En niet zomaar voorbijgaan. Het net viert de verjaardag met de nostalgische show 'Jacques 70', op zondagavond 30 mei.

De komiek heeft een lange geschiedenis met de VRT en Eén: zo vertolkte hij in 'F.C. De Kampioenen' een van de publiekslievelingen Dimitri De Tremmerie (DDT), bracht hij jarenlang de lach in de huiskamers met zijn eindejaarshows 'Oei Jacques', en liet hij zich van zijn slimste kant zien in het iconische 'De 3 wijzen'. Reden genoeg voor Eén om voor deze bijzondere verjaardag terug te blikken op Jacques' oeuvre.



In 'Jacques 70' nodigt Steven Van Herreweghe vrienden, familie en collega’s van Jacques uit om samen met hem terug te kijken op zijn leven en werk. Enkele comedians, waaronder Urbanus, Xander De Rycke, Amelie Albrecht en Kamal Kharmach, zetten Jacques ook in de bloemetjes met een uniek stukje comedy dat speciaal voor deze gelegenheid op zijn lijf geschreven is.