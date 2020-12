Een sfeervol eindejaar bij Canvas

Canvas biedt zijn kijkers een gevarieerd eindejaarsmenu aan met klassieke én verrassende ingrediënten. Ontdek hier wat het tweede VRT-net in de laatste weken van het jaar allemaal te bieden heeft.

Het menu bestaat uit onder meer straffe fictie ('My Brilliant Friend') en knappe films (van 'The Party' tot 'Le Tout Nouveau Testament'), een alternatief cultuurjaaroverzicht ('Kutjaar'), muziek (van Prince tot de 'Canvas Popnacht'), een feeërieke show (Luzia van Cirque du Soleil), een blik achter de schermen van twee wereldvermaarde instellingen (Ikea en het Vaticaan) en documentaires om bij weg te dromen (van winterse landschappen tot ijskoningin Grace Kelly).

'Epic Yellowstone'

De eerste sneeuw valt bij Canvas op maandag 21 december (om 20.35 uur) met de start van 'Epic Yellowstone', een vierdelige natuurdocumentaire (maandag tot donderdag) over het oudste natuurpark ter wereld en een van de grootste van de Verenigde Staten, met de oppervlakte van een paar Belgische provincies. We volgen de loop van de seizoenen in het park, te beginnen met de barre winter. We zien ook hoe het de herintroductie van wolven in de jaren 90 de kwantiteit en de diversiteit van het hele dierenleven in het park ten goede is gekomen. We bekijken het park vanuit de lucht en volgen de rivier die het zijn naam heeft gegeven, met zijn watervallen, stroomversnellingen én idyllische valleien.

Briljante fictie en knappe films

De fans van Italiaanse sfeer, emoties en drama hebben er even moeten op wachten, maar tijdens de kerstvakantie is het zover: dan presenteert Canvas de tweede reeks van 'My Brilliant Friend', de briljante HBO-verfilming van de bejubelde romancyclus van Elena Ferrante. De nieuwe reeks is gebaseerd op 'The Story of a New Name', de tweede van haar vier 'Napolitaanse romans' over de levenslange vriendschap tussen twee Italiaanse vrouwen, van hun jeugd in het Napels van de jaren '50 tot in 2014. Vanaf dinsdag 22 december om 22.00 uur, vier keer per week op Canvas en meteen integraal via VRT NU, dat ook de eerste reeks opnieuw beschikbaar stelt, vanaf 7 december.

Nog meer goed nieuws voor liefhebbers van straffe fictie: vanaf 15 december kunnen ze op het Canvas-kanaal van VRT NU (en alleen daar) kijken naar de tweede reeks van 'Babylon Berlin', de prestigieuze Duitse serie van Tom Tywker ('Lola Rennt') over de belevenissen van de getroubleerde politieman en oorlogsveteraan Gereon Rath, ('Volker Bruch', 'Unsere Mütter', 'Unsere Väter') en de ambitieuze politievrouw Charlotte Ritter ('Live Lisa Fries'). Ook deze tweede reeks situeert zich op het einde van de jaren '20 in het Berlijn van de Weimar-republiek met zijn sterke communistische beweging en tegelijk het opkomende militarisme van extreemrechts. Een politiek en maatschappelijk chaotische maar cultureel bruisende periode die met veel bravoure in beeld wordt gebracht. De tweede reeks is gebaseerd op het tweede boek van Volker Kutscher ('Der stumme Tod') en speelt zich af ten tijde van de grote beurscrash in 1929. Centraal in de reeks staat het onderzoek naar de moord op een bekende actrice in de legendarische UFA-filmstudio’s in Babelsberg. 'Babylon Berlin' is een van de duurste Duitse televisieproducties ooit en wordt nationaal en internationaal geprezen om haar dynamische plot, sterke vertolkingen en uitstekende evocatie van de tijdsgeest. De reeks won ook diverse Duitse en internationale filmprijzen, waaronder die voor Beste Europese fictieserie op de European Film Awards.

Ook de filmliefhebbers komen in de kerstvakantie aan hun trekken bij Canvas. Naast de vaste filmafspraken op vrijdag en zaterdag is er dan ook op woensdag en donderdag een film. De kerstsfeer zit er al meteen in op vrijdag 19 december met 'Carol' (met Cate Blanchett en Rooney Mara), een film die zich afspeelt in de kerstperiode en het verhaal vertelt van de ontluikende relatie tussen twee heel verschillende vrouwen. Op woensdag 23 december is er 'Marguerite', een tragikomische film over een schatrijke would-be operadiva in het Parijs van de 'roaring twenties'. Hoewel ze helemaal niet kan zingen, wil ze toch een concert organiseren met zichzelf als prima donna. 'Shine' (vrijdag 26 december) gaat dan weer over een echt, maar miskend muzikaal genie. De veelbekroonde film vertelt het waargebeurde verhaal van de mentaal gekwetste Australische pianist David Helfgott (vertolkt door Geoffrey Rush). Op de kerst- en nieuwjaarsdagen zijn er ook 'The Party', 'Rams', 'Le tout nouveau testament' en 'Thunder Road'.

Kutjaar voor kunstenaars en artiesten

2020 was een rampjaar. De coronacrisis heeft er in diverse sectoren van onze samenleving zwaar ingehakt. Ook de cultuursector is zwaar getroffen. De sector moet het hebben van een live publiek en kwam bijna volledig tot stilstand. Maar dat weerhield kunstenaars en artiesten er niet van om te blijven denken, verzinnen en maken. De tweedelige documentaire 'Kutjaar' volgt zes verschillende kunstenaars in hun drang om te creëren, om weer op te treden. Want die passie krijgt ook een virus niet klein. De zes zijn: actrice Maaike Neuville, theatermaker Haider al Timimi, operadirecteur Jan Vandenhouwe, schrijfster Lize Spit, stand-up comedian Serine Ayari én rapper Zwangere Guy. 'Kutjaar' is een raamvertelling met één vertelstem: Josse De Pauw, die een rode draad spint doorheen de zes andere verhalen. Op 23 en 30 december om 21.10 uur, telkens herhaald de dag erna om 19.10 uur.

Kerstavond bij Canvas

Op kerstavond is er na Het journaal van 20.00 uur de laatste aflevering van de sfeervolle documentaire reeks 'Epic Yellowstone'. Daarin staat de rivier centraal die het natuurpark zijn naam heeft gegeven. De Yellowstone meandert nu eens door bucolische prairies vol dierenleven en verandert dan weer in een woeste bergstroom met gevaarlijke stroomversnellingen en donderende watervallen.

'A Merry Tudor Christmas' om 21.00 uur is een feestelijke kerstspecial waarin de Britse historica Lucy Worsley reconstrueert hoe Kerstmis werd gevierd in het tijdperk van Henry VIII, zo’n 500 jaar geleden. Ze kruipt in de kleren van de Tudors én in hun hoofd. Ze ontdekt dat de oorsprong van vele kersttradities daar terug te vinden is en ook waarom andere tradities zijn verdwenen. Samen met voedselhistorica Annie Gray maakt ze de feestmaaltijden klaar en in de archieven vindt ze zelfs terug hoeveel de kerstfeestjes van Henry VIII destijds kostten.

Om 22.00 uur is er de derde aflevering van 'My Brilliant Friend' en aansluitend (om 23.00 uur) volgt 'The Party', een hilarische komedie van Blake Edwards met Peter Sellers in de rol van een Indiase acteur die Bollywood ruilt voor Hollywood. Op de set van zijn eerste film loopt het al meteen helemaal fout en hij wordt op staande voet ontslagen. Maar zijn producer nodigt hem per ongeluk uit voor een sjiek feestje bij hem thuis. En daar lopen de zaken pas helemaal uit de hand.

Kerstdag bij Canvas

Op kerstdag staat bij Canvas om 19.00 uur een kostbare delicatesse op het menu. In 'Truffelliefde' ontdekken we de geheimen van die 'zwarte diamant' en de passie van de mensen die hem zoeken en opdienen, van stroper en jager tot kweker en chef-kok.

Na 'Het Journaal' zien we in de eerste aflevering van de documentaire 'Snow Cats And Me' (20.10 uur) hoe cameraman Gordon Buchanan samen met Russische wetenschappers in gevangenschap levende lynxen probeert te re-integreren in de wilde natuur.

Daarna gaat het van de sneeuwkat naar de ijskoningin, zoals Grace Kelly wel eens werd genoemd. 'Haar Naam Was Grace Kelly' vertelt het verhaal van prinses Grace van Monaco zoals het nog nooit verteld is: door de ogen van vrienden en familie. De Grimaldi’s hebben voor het eerst hun privéarchieven opengesteld en vertellen erover voor de camera, met originele en unieke 8mm-beelden van prins Reinier en Grace Kelly, die we zien als een opgewekte en vrolijke moeder.

Na de vierde aflevering van 'My Brilliant Friend' (22.00 uur) volgt de Ijslandse film 'Rams' (23.00 uur), over twee broers, buren en schapenboeren die in een afgelegen vallei al 40 jaar in onmin leven, maar zich willens nillens moeten verzoenen en samenwerken wanneer de autoriteiten al hun dieren willen ruimen als gevolg van een schapenziekte.

Achter de schermen van het Vaticaan en IKEA.

Het zijn twee eerbiedwaardige, maar zeer verschillende instellingen die we allebei wel min of meer menen te kennen, maar die zelden of nooit achter hun coulissen laten kijken: het Vaticaan en Ikea.

De tweedelige documentaire 'The Vatican: Inside the Pope's Holy city' (zondag 27/12 en 3/1 om 21.10 uur) toont hoe in 2000 jaar tijd de simpele graftombe van Petrus in Rome is uitgegroeid tot het centrum van het christendom. Het Vaticaan is niet alleen de stille getuige van die geschiedenis, met zijn archieven en manuscripten, maar het is ook een uitzonderlijk architecturaal geheel met een enorme kerk, paleizen en musea, en een schat aan schilderijen en sculpturen. Maar hoe is de piepkleine stad uitgegroeid tot het religieuze, politieke en artistieke centrum dat ze nu is? Unieke archieven, archeologische opgravingen, getuigenissen en computeranimaties schetsen het beeld van 20 eeuwen Vaticaan, tot en met de Heilige Stoel van vandaag.

'Inside IKEA' (maandag 28 tot woensdag 30/2 om 20.10 u.) is een driedelige documentaire die een blik werpt achter de schermen van een van 's werelds meest succesvolle, iconische en tot de verbeelding sprekende merken: het Zweedse IKEA. Jaarlijks bezoeken bijna 900 miljoen mensen in 49 landen zijn winkels, met een omzet van meer dan 34 miljard euro. Voor het eerst in de 70-jarige geschiedenis van het bedrijf heeft IKEA de deuren geopend voor cameraploegen, die exclusieve toegang kregen tot winkels, magazijnen, testlabs en designstudio's. Ze volgden ook de dagdagelijkse uitdagingen van ontwerpers, productontwikkelaars, winkelmanagers en onderaannemers, van Zweden tot India, China en Jordanië. Weinig bedrijven kunnen terecht beweren dat ze de manier waarop we leven vandaag vorm geven. Nog minder bedrijven inspireren zo'n cult-achtige toewijding bij zowel de klanten als de medewerkers. Wat is het geheim van dat succes? Hoe beïnvloedt de machine van IKEA de mensen die ervoor werken, en hoe beïnvloedt zijn efficiënte bedrijfsmodel de wereld?

Van oud naar nieuw bij Canvas

Na het korte Journaal van 20.00 uur trekt Canvas naar de exotische wereld van 'Luzia' (20.10 uur), een wervelend spektakel van Cirque du soleil dat zich afspeelt in een denkbeeldig Mexico. Het is een poëtische en acrobatische ode aan de rijke, levendige cultuur van een land dat zijn rijkdom haalt uit een mix van invloeden en creatieve botsingen. Een land dat ontzag opwekt met zijn adembenemende landschappen, architecturale wonderen en de ontembare ziel van het volk. De taferelen van Luzia vormen een mozaïek die je zintuigen doet ontwaken en je meeneemt naar een plaats waar droom en werkelijkheid elkaar ontmoeten.

Zo mogelijk nog warmer gaat het eraan toe in 'Vihta' (21.30 uur), een korte komische film van François Berry (met onder meer Wim Willaert). We maken kennis met een paar collega’s van een klein bedrijfje dat is overgenomen door een grotere firma. Om dat te vieren worden ze uitgenodigd voor een uitstapje naar een sauna- & wellnesscenter, met alle gênante en ongemakkelijke situaties van dien.

Daarna volgt de voorlaatste aflevering van 'My Brilliant Friend' (22.00 uur) en het nieuwe jaar gaan we in met de heerlijke surrealistische komedie 'Le tout nouveau testament' (23.00 uur) van Jaco Van Dormael (met onder andere Benoît Poelvoorde en Catherine Deneuve, en muziek van An Pierlé). God bestaat echt. Hij woont in Brussel, samen met zijn vrouw en zijn tienjarige dochter Ea. God houdt er een bedenkelijke moraal op na en ontregelt vanachter zijn computer het leven op aarde. Ook zijn familie moet het vaak ontgelden. Op een dag komt Ea in opstand tegen haar vader. Ze hackt zijn computer en verspreidt de sterfdata van alle mensen ter wereld. Een actie met grote gevolgen voor de mensheid...

Omstreeks half een neemt een andere god het over: Prince, Rave un2 the Year 2000 is het millenniumwisselingsconcert dat Prince 21 jaar geleden gaf in het Paisley Park studiocomplex in Minneapolis, met een aantal van zijn grootste hits en gastoptredens van onder meer Lenny Kravitz, Rosie Gaines, Morris Day en The Time.

Nieuwjaarsdag

Canvas begint het nieuwe jaar toepasselijk met de documentaire 'Roes' (18.45 uur) In december en januari proosten we traditioneel heel wat af. Dit jaar zal het misschien wat anders verlopen, maar de drank zal wellicht toch rijkelijk vloeien. Omringd door mensen die net als hij van gezelligheid en een drankje houden, stopt filmmaker Leo de Boer (in pre-coronatijden) één maand met het drinken van alcohol. Hij vraagt zich af waarom we eigenlijk drinken terwijl we best weten dat het niet goed is voor de gezondheid. Voor de gezelligheid? En wanneer heet het verslaafd?

Na het Journaal is er om 20.10 uur de tweede aflevering van 'Snow Cats and Me', waarin Gordon Buchanan en zijn team de lynxwelpen leren hoe ze moeten overleven in de wildernis, hoe ze ver weg blijven van de mens en hoe ze moeten jagen. Het is een emotionele en hartverwarmende aanloop naar het moment waarop de diertjes triomfantelijk hun vrije leven mogen aanvatten.

Om 21.00 uur neemt de Britse historica en televisiepresentatrice Lucy Worsley ons in de documentaire 'Royal Palace Secrets' mee op een exclusieve rondleiding door drie koninklijke paleizen in Londen: de Tower of London, Hampton Court en Kensington Palace. Ze staan symbool voor de Britse monarchie en de staat tijdens verschillende tijdperken. De muren, zalen en verborgen plekjes vertellen meeslepende verhalen over dramatische gebeurtenissen die de loop van de Britse geschiedenis. Van de primitieve kracht en dreiging van de Tower over absolutistische macht van Hampton Court tot het hedendaagse gezicht van de Britse monarchie in Kensington Palace.

Na de laatste aflevering van 'My Brilliant Friend' (22.00 uur) volgt de tragikomische film 'Thunder Road' (van en met Jim Cummings), over een politieman in wiens leven alles verkeerd loopt dat kan verkeerd lopen, maar die blijft hopen dat het uiteindelijk toch nog zal goedkomen. Een mooie afsluiter van dit 'Kutjaar'.

De 'Canvas Popnacht'

Na de succesvolle eerste editie vorig jaar komt er op zaterdag 2 januari een nieuwe 'Canvas Popnacht' (vanaf 21.45 uur). In een tweeëneenhalf uur durende liveshow vanuit STUKcafé in Leuven praat gastheer Tomas De Soete met de levende muziekencyclopedieën Jan Delvaux en Jimmy Dewit over 60 jaar popgeschiedenis aan de hand van straffe verhalen en nostalgische archiefbeelden. Ze ontvangen ook boeiende muzikale gasten en tonen reportages over grote en kleine gebeurtenissen uit de muziekwereld. En wat blijkt: alle wegen uit de pop-en rockgeschiedenis leiden naar België! Live in het STUKcafé én op Canvas. Maar in tegenstelling tot vorig jaar en gezien de omstandigheden helaas zonder live-publiek.



