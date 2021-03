Eén presenteert de spraakmakende CBS-documentaire 'Oprah Winfrey in gesprek met Meghan en Harry'

En presenteert de spraakmakende CBS-documentaire 'Oprah Winfrey in gesprek met Meghan en Harry'

En programmeert volgende maandag de CBS-documentaire 'Oprah Winfrey in gesprek met Meghan en Harry'. Daarin heeft Oprah Winfrey een intiem interview met prins Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex.

Ophra Winfrey praat eerst met Meghan, de hertogin van Sussex. Het gesprek bestrijkt een ruime waaier aan onderwerpen: van haar huwelijk en intrede in de koninklijke familie, over het moederschap en haar filantropisch werk, tot hoe ze omgaat met het leven onder intense publieke druk. Later krijgen de twee het gezelschap van prins Harry. Ze hebben het dan over hun verhuizing naar de Verenigde Staten en de hoop en dromen die ze koesteren voor hun groeiende gezin.

De special wordt geproduceerd door Harpo Productions. Uitvoerend producenten zijn Terry Wood en Tara Montgomery, mede-uitvoerende producent is Brian Piotrowicz. De special wordt internationaal gedistribueerd door ViacomCBS Global Distribution Group. De twee uur durende primetime special wordt in de VS uitgezonden op zondag 7 maart om 20.00 uur, ET/PT op het CBS Television Network.

Bij ons is de documentaire dus te zien op maandag 8 maart om 21.20 uur op Eén. De aflevering van '#weetikveel' die op maandag gepland stond (aflevering 5 – Slapen), verschuift naar donderdag 8 april.