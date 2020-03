Eén organiseert ook dit jaar actie #steunkousen met 'Down the Road' op 21 maart

En organiseert ook dit jaar actie #steunkousen met 'Down the Road' op 21 maart

Foto: Eén - © VRT 2020

Op zaterdag 21 maart is het weer Wereld Downsyndroomdag. Na het overweldigende succes van de actie #steunkousen vorig jaar roept En weer alle Vlamingen op om op 21 maart twee verschillende sokken aan te doen. Die twee sokken zijn het symbool van de Wereld Downsyndroomdag en tonen dat anders zijn dik ok is.

Daarnaast lanceert Eén vandaag via VRT NU een online interviewreeks met enkele ouders van Down the road-reisgenoten. In vijf afleveringen 'Hun verhaal over Down’ delen ze hun ervaringen over het leven met een kind met Down, de mooie maar ook de moeilijke momenten.

#steunkousen: draag twee verschillende sokken op 21 maart

Eén en de reisgenoten van Down the road roepen alle Vlamingen op om op 21 maart - Wereld Downsyndroomdag - een foto van hun twee verschillende kousen te delen via sociale media met de hashtag #steunkousen, om duidelijk te maken dat anders zijn heel normaal is.

Dieter Coppens: ''Down the Road' heeft vele ogen geopend in Vlaanderen. Mijn reisgenoten hebben mensen laten inzien dat 'anders zijn’ heel normaal is. Reden genoeg om ze even in de bloemetjes te zetten op deze bijzondere dag!'

Bijzondere reeks op VRT NU met de ouders uit 'Down the Road': 'Hun verhaal over Down'

Daarnaast is vanaf vandaag via Eén op VRT NU een bijzondere online reeks te bekijken met enkele ouders van 'Down the Road'-reisgenoten. In 'Hun verhaal over Down' delen ze hun ervaringen over het leven met een kind met Down, en hebben ze het onder andere over de geboorte van hun zoon of dochter, de opvoeding, hoe ze met de liefde omgaan, en hoe ze naar de toekomst kijken. Deze ouders vertellen openhartig over de mooie, maar ook de minder makkelijke momenten.

Kathleen en Gert, ouders van Maud (seizoen 2): 'In zekere zin is het grootste probleem dat je tegenkomt niet het krijgen van een kind met het syndroom van Down. Maar wel hoe de omgeving erop reageert, dat is een veel groter probleem.'

Chris, mama van Yens (seizoen 2): 'De handleiding krijg je er helaas niet bij wanneer hij geboren wordt.'

Christel en Leo, ouders van Lore (seizoen 1): 'Je moet leren loslaten, zegt ze. Dat is weer een nieuwe stap in haar ouder worden.'

Suzie en Geert, ouders van Jaimie (seizoen 3): 'Voor geen goud ter wereld zouden we hem nog willen missen.'

Bekijk de reeks 'Hun verhaal over Down' nu via Eén op VRT NU.

Sokken voor Special Olympics Belgium

Nieuw dit jaar is dat Eén samen met Veritas ook sokken verkoopt. De opbrengst gaat naar Special Olympics Belgium.

Zehra Sayin, CEO Special Olympics Belgium: 'Special Olympics Belgium heeft als doel om tegen het einde van dit jaar 20.000 atleten met een verstandelijke beperking de kans te geven aan sport te doen. Dankzij de opbrengst van de Down the road-actie zullen we de olympische droom van onze atleten kunnen waarmaken. Met het ingezamelde geld zullen we verschillende sportactiviteiten organiseren, zodat de atleten zich optimaal kunnen voorbereiden op de Nationale Spelen in mei, en het benodigde sportmateriaal aankopen voor het evenement.'

'Voor De Nationale Spelen kan Special Olympics Belgium alvast rekenen op de steun van vele vrijwilligers, maar het evenement vereist wel wat financiële ondersteuning en logistieke organisatie. We willen Eén en het Down the road-team van harte bedanken om te helpen de taboes rond een verstandelijke beperking te doorbreken, en ook iedereen bedanken die meedoet aan de sokkenactie om Special Olympics te steunen.'

Over Special Olympics Belgium

Special Olympics is een internationale beweging die het hele jaar door olympische sporten aanbiedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Via sport wil Special Olympics hun zelfvertrouwen, hun gezondheid en hun mogelijkheden in het dagelijkse leven verbeteren. De beweging wil het taboe dat vandaag nog steeds bestaat rond personen met een verstandelijke beperking doorbreken, om zo respect en waardering voor hen te creëren. Special Olympics telt vandaag 6 miljoen atleten in 193 landen, en heeft takken in verschillende landen waaronder de vzw Special Olympics Belgium. De Nationale Spelen van Special Olympics Belgium vormen het sportief hoogtepunt van het jaar voor meer dan 3.400 atleten met een verstandelijke beperking. Special Olympics Belgium is daarnaast ook internationaal aanwezig, met de deelname van Belgische atleten aan de Wereldzomer- en Wereldwinterspelen. Kom hier meer te weten over Special Olympics Belgium.