Een najaar boordevol fantasie en creativiteit bij Ketnet Junior

Foto: Ketnet - © VRT 2020

Ketnet Junior brengt dit najaar heel wat nieuwigheden voor de allerjongste kijkers. Niemand minder dan Ketnet-wrapster Sarah Mouhamou wordt het gezicht van de nieuwe reeks 'Sarah'.

Samen met haar sidekicks Bavo en Sokpop brengt ze bekende klassieke kinderliedjes en biedt ze leuke knutselideeën voor de juniors. Ook nieuw dit najaar zijn de interactieve luisterverhalen: 'De Fantaseerspelen'. Ketnet Junior brengt opnieuw animatie van eigen bodem. In de gloednieuwe animatiereeks 'Dropje' maken de jongste kijkers kennis met de nieuwsgierige Dropje die iedere keer een nieuw avontuur beleeft in de alleswinkel. Ook 'Tik Tak' is terug. Niet alleen zorgen de nieuwe afleveringen voor verrassingen zoals een lama die nu ook zo nu en dan uit het 'Tik Tak'-huisje verschijnt. Peuters en kleuters kunnen voortaan ook de wereld van 'Tik Tak' zelf interactief ontdekken in de 'Tik Tak'-expo.

'Ketnet Junior wil er zijn voor jong én ouders. Dit najaar zorgt 'Sarah' voor muzikale en creatieve inspiratie. Met de 'Fantaseerspelen' bieden we interactieve luisterverhalen aan voor ouders die niet altijd meer de nodige fantasie hebben om mee te gaan in de leefwereld van hun juniors. Met 'Dropje' brengen we animatie van eigen bodem en ook 'Tik Tak' biedt opnieuw nostalgie in een vernieuwde vorm', aldus Annemie Gulickx, Netmanager Ketnet.

'Sarah': gloednieuwe muzikale en creatieve reeks met Sarah Mouhamou

'Sarah Zingt' brengt het muzikaal erfgoed voor peuters en kleuters tot leven. Van 'Op een rode paddenstoel' tot 'Ik zag twee beren', samen met haar sidekick Bavo zingt Sarah klassieke kinderliedjes helemaal op maat van de jongste kijkers. Met 'Sarah Zingt' helpt Ketnet Junior ouders in hun online zoektocht naar lokale versies van bekende klassieke kinderliedjes. In 'Sarah Knutselt' gaan Sarah en Sokpop aan de slag met simpele knutselideeën voor jong én ouders. Ketnet Junior biedt zo heel wat inspiratie om op een simpele manier creatief aan de slag te gaan.

In 'Sarah' zien we Ketnet-wrapper Sarah Mouhamou aan het werk. Zij maakt deel uit van de Ketnet-wrappers sinds 2014. Bavo Maes zorgt voor de muzikale begeleiding in het programma. Hij is 26 jaar en woont in Merksem. De sokpop wordt vertolkt door de 26 jarige Robin Keyaert die sinds kort te horen is als kersverse MNM-dj.

'Sarah Zingt' en 'Sarah Knutselt', vanaf maandag 26 oktober op Ketnet Junior en VRT NU én altijd digitaal via Ketnetjunior.be, op het YouTube-kanaal van Ketnet Junior en in de Ketnet Junior-app.

Gloednieuwe afleveringen van 'Tik Tak', een 'Tik Tak'-expo en interactieve luisterverhalen

'Tik Tak' komt terug, vanaf maandag 26 oktober zijn er nieuwe afleveringen te zien op Ketnet Junior. Niet alleen nieuwe 'TIk Tak'-kindjes er zijn ook nieuwe rubrieken. Zo woont er vanaf nu een postbode-molletje onder de grond. Ook de intro kreeg een kleine aanpassing. Al vanaf de jaren '80 wordt er in huiskamers over de hele wereld geraden of er een schaapje, hond of kat uit het huisje komt. Vanaf nu loopt de spanning nog hoger op en kunnen de juniors ook raden of er een lama uit het huisje komt.

Van 24 oktober tot en met 31 januari 2021 vindt de allereerste 'Tik Tak'-expo plaats in Fort Napoleon in Oostende. De 'Tik Tak'-expo is een beleving voor de hele familie. Tijdens de expo ontdekken de kinderen de wereld van 'Tik Tak'. Ze kunnen er zowel de nieuwe als gekende elementen uit de afleveringen in het echt beleven en ook de oudere generaties kunnen hun nostalgisch hart ophalen.

Ketnet Junior brengt met 'De Fantaseerspelen' interactieve luisterverhalen tot in de huiskamer. Jong en oud kunnen aan de slag gaan met fantasie, creativiteit én een houten lepel. De Fantaseerspelen leren ouders weer fantaseren en laten ouders en juniors samen spelen. Het Geluidshuis en marketingbureau Lucy creëerde voor Ketnet drie interactieve luisterverhalen waarin een houten lepel de hoofdrol speelt als brandend vulkaanzwaard , een verzinselpenseel of een magische drumstok. 'De Fantaseerspelen' zijn beschikbaar via Ketnetjunior.be en in de Ketnet Junior-app.

'Dropje'

'Dropje' is een animatiereeks van animatiestudio Walking the dog bedacht en geregisseerd door Meikeminne Clinckspoor. De reeks is een coproductie tussen Ketnet, NTR en TVE en wordt naast België ook uitgezonden in Nederland en Spanje. In de reeks maken de juniors kennis met Dropje die iedere keer iets leuks meemaakt in de alleswinkel.

'Ketnet wil de motor zijn van de Vlaamse animatiesector. Daarom investeert Ketnet jaarlijks in animatiereeksen van Vlaamse animatiestudio's. Ook dit najaar brengt Ketnet Junior met 'Dropje' een reeks van eigen bodem naar het scherm', zegt Annemie Gulickx, netmanager Ketnet.