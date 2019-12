Een kerstvakantie vol humor, muziek en terugblikken, samen met Radio 1

Deze kerstvakantie brengt Radio 1 een heleboel eindejaarsprogramma's om de laatste dagen van 2019 fijn in te vullen.

De kerstvakantie zet je in met een vrolijk-kritische noot tijdens 'De Nacht van de Wetensgrap', of met de eindejaarsconferenties van Kamal Kharmach of Bert Gabriëls. Annemie Peeters blikt samen met haar gasten terug op het voorbije jaar en de kantelmomenten in hun persoonlijk leven in 'Wordt Vervolgd'. En muziekliefhebbers kunnen bij Radio 1 terecht voor stevige playlists om 2019 uit te zwaaien en 2020 goed in te zetten.

'Nacht van de Wetensgrap'

Op zondag 22 december organiseert Radio 1 samen met de Universiteit van Vlaanderen 'De Nacht van de Wetensgrap'. Een unieke combinatie van comedians en professoren tast samen de grenzen af van het wetenschappelijke serieux. In het team van de comedians: Michael Van Peel, Soe Nsuki, Katrijn Van Bouwel, Steven Beersmans en Vincent Van Nieuwenhuyze. Het team van professoren wordt gevormd door Hendrik Vos, Hetty Helsmoortel, Inez Germeys en Hilde Van den Bulck. De komische academicus/academische komiek Jeroen Baert leidt alles in goed banen. Het resultaat is een improvisatie/comedy-avond vol academisch verantwoorde humor, ten voordele van De Warmste Week.

Zondag 22 december, van 19.00 - 22.00 uur live in 30CC in Leuven (niet op antenne)

Lachend het nieuwe jaar in

Bij Radio 1 breng je de kerstvakantie lachend door met:

- de eindejaarsconference van Kamal Kharmach

- de eindejaarsconference van Bert Gabriëls

Eindejaarsconference Kamal Kharmach: woensdag 25 december om 17.00 uur en zaterdag 28 december om 18.00 uur op Radio 1.

Eindejaarsconference Bert Gabriëls: dinsdag 31 december om 18.00 uur en zaterdag 4 januari om 18.00 uur op Radio 1.

Terugblikken én vooruitkijken met Annemie Peeters

In 'Wordt Vervolgd' ontvangt Annemie Peeters elke dag een bekende gast die het afgelopen jaar een hoofdstuk in zijn/haar leven afsloot:

- Jan Peumans

- Peter Adriaensens

- Jill Peeters

- Charlotte Leysen

- Pieter Delanoy

- Maya Detiège

- Jan Raes

- Leen Demaré

Op Radio 1 vertellen zij waarom het genoeg is geweest. Of waarom iemand anders vond dat het genoeg is geweest. Of stoppen nu moeilijk of makkelijk, verwarrend of uitdagend is. Ze vertellen over wat ze ooit droomden over hun vak, en wat in werkelijkheid bleek. Op al deze vragen hoopt Annemie samen met hen een antwoord te vinden tijdens 'Wordt Vervolgd'.

Van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari, van 12.00 - 13.00 uur op Radio 1 (met uitzondering van Kerstmis en nieuwjaarsdag)

Best off Radio 1

Radio 1 laat ook de muziekliefhebbers niet in de kou staan. Het einde van 2019 en het begin van 2020 worden op Radio 1 stevig gevierd:

Wie op oudejaarsavond een straffe playlist zoekt om zijn feestje te animeren, die moet zeker afstemmen op Radio 1. De hele avond is er de 'Classics Partymix', vakkundig samengesteld en gemixt door top-dj Ilse Liebens.

Op nieuwjaarsdag hoor je de hele dag de beste nieuwe muziek van 2019 in de 'Vox 100', gepresenteerd door Sien Wijnants en Tomas De Soete.

Heb je een straffe Radio 1-uitzending gemist in 2019? Dan krijg je op 31 december een herkansing in 'Dàt… was het jaar'. De presentatoren van Radio 1 selecteerden de beste fragmenten uit de verschillende programma’s en lichten hun keuze toe aan Karolien Debecker.

'Dàt...was het jaar', dinsdag 31 december van 13.00 tot 18.00 uur op Radio 1.

'Classics Partymix', dinsdag 31 december vanaf 19.00 uur op Radio 1.

'Vox 100', woensdag 1 januari van 9.00 tot 17.00 uur op Radio 1.