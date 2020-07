Eén en Radio 2 vieren samen de 80ste verjaardag van Will Tura

En en Radio 2 vieren samen de 80ste verjaardag van Will Tura

Foto: Radio 2 - © VRT 2019

Op zondag 2 augustus 2020 blaast Will Tura 80 kaarsjes uit. De Vlaamse zanger viert zijn verjaardag met een tournee, maar ook En en Radio 2 vieren de hele dag mee.

Op zondag 2 augustus zet Radio 2 samen met zijn familie, vrienden en vele fans, de jarige Tura in de bloemetjes met verrassende verhalen en gelukwensen. Christel Van Dyck blikt tijdens 'Tura 80' tussen 10.00 en 13.00 uur samen met Will terug op onvergetelijke momenten uit zijn leven en carrière. De hele uitzending is live te volgen in de Radio 2-app en op Eén.

Op donderdag 30 juli kan een select groepje Radio 2-luisteraars binnenlopen tijdens een jamsessie van Will en zijn muzikanten in de Marconistudio op de VRT, een pre-verjaardagsfeest als het ware. Opnames van die avond worden ook uitgezonden (met geluid én beeld in de Radio 2-app) op zondag 2 augustus in de namiddag tussen 13.00 en 16.00 uur en zullen vanaf 2 augustus ook aangeboden worden op VRT NU.

'Hoop Doet Leven'

’s Avonds duikt Eén dieper in het leven en de carrière van Will Tura met de documentairefilm 'Hoop Doet Leven' van Dominique Deruddere. Als keizer van het Vlaamse lied schreef Will Tura geschiedenis: hij liet als eerste Belgische artiest Vorst Nationaal vollopen, scoorde honderd nummer 1-hits, en zijn optreden op de begrafenis van Koning Boudewijn is onvergetelijk. Deze documentairefilm blikt met privé foto-en videomateriaal en archiefbeelden terug op zijn indrukwekkende 63-jarige carrière, van eind de jaren 50 in Vlaanderen tot nu.

'Tura 80', zondag 2 augustus van 10.00 tot 16.00 uur op Radio 2 en in de Radio 2-app.

'Hoop Doet Leven', zondag 2 augustus om 21.05 uur op Eén.