Eén en Ketnet brengen hulde aan iconisch duo met show '30 jaar Samson & Gert'

En en Ketnet brengen hulde aan iconisch duo met show '30 jaar Samson & Gert'

Foto: © Studio 100 2019

Op 23 en 24 april zenden En en Ketnet, naar aanleiding van de 30ste verjaardag van Samson & Gert, een spetterende en muzikale show voor het duo uit: 30 jaar 'Samson & Gert Er Zit Meer In Een Liedje Dan Je Denkt'.

Het bekende duo is al 30 jaar lang te zien op de VRT-netten, en binnenkort neemt Gert afscheid van Samson; het ideale moment dus om hen te eren. In deze tributeshow blikken Eén en Ketnet samen met bekende en onbekende fans terug op de carrière van het duo, en steken verschillende bekende Vlaamse artiesten - waaronder Regi, Bart Peeters, Niels Destadsbader en Danira Boukhriss - samen met een liveband de bekendste nummers van Samson & Gert in een fonkelend nieuw jasje.

Peter Van de Veire presenteert de show, die op woensdag 1 april wordt opgenomen in het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs, en op 23 april te zien is op Eén en op 24 april op Ketnet. Exclusieve plaatsen voor de opname van 1 april zijn enkel te reserveren via één.be, vanaf 17 maart.

Iconische songs in een nieuw jasje

'De Samsonrock', 'Samen op de moto', 'Wij zijn bij de brandweer'... Wie kent die klassiekers niet? Ze worden al 30 jaar in vele Vlaamse en Nederlandse huiskamers luidkeels meegezongen. In de show '30 jaar Samson & Gert – Er Zit Meer In Een Liedje Dan Je Denkt' brengen een heleboel Vlaamse artiesten een eigen versie van een bekend nummer van Samson & Gert. Onder andere Regi, Bart Peeters, Niels Destadsbader staan op het podium, en ook Danira Boukhriss, sopraan Astrid Stockman, Cleymans & Van Geel geven het beste van zichzelf. Sommigen onder hen zijn zelf opgegroeid met de legendarische liedjes van ieders favoriete hond, anderen werkten in het verleden met het duo samen.

Terugblikken op 30 jaar Samson & Gert

Samen met allerlei bekende en minder bekende fans blikken Eén en Ketnet in de show ook terug op 30 jaar Samson & Gert. Ook de cast van de reeks zelf haalt herinneringen op aan die fantastische periode. De iconische hoofdpersonages als de Burgemeester en Meneer Spaghetti zijn in de studio aanwezig en brengen op die manier een eresaluut aan Samson & Gert, die in deze show voor de allerlaatste keer in een nieuwe uitzending op televisie te zien zullen zijn.

De show wordt op woensdag 1 april opgenomen. Daarna kan iedereen ervan genieten op donderdag 23 april op Eén, en op 24 april op Ketnet.