Eén en Canvas in het voorjaar

En en Canvas in het voorjaar

Foto: Eén - © VRT 2019

De Vlamingen informeren, inspireren en verbinden: dat is waar de VRT dagelijks voor gaat. En en Canvas doen dat ieder op hun eigen manier.

Eén is er voor iedereen in Vlaanderen. Met programma’s zoals 'Kamp Waes', 'Durf te Vragen' en 'De Twaalf' is het merk er dit najaar in geslaagd om jong en oud samen te brengen voor TV. Met een marktaandeel van 30.3% (prime time, 18u-23u, 4+) was Eén afgetekend de grootste televisiezender van Vlaanderen. Dat is geen doel op zich, maar een manier om elke dag opnieuw zoveel mogelijk Vlamingen te bereiken en te verbinden.

Eén brengt programma’s die ontspannend zijn, maar die ook iets teweegbrengen in Vlaanderen, denk hierbij aan 'Thuis' en 'Down the Road'. Eén brengt herkenbare verhalen waarmee iedereen kan meeleven, zoals 'Vandaag over een Jaar' en 'First Dates'. Daarnaast onderscheidt het merk zich ook met Vlaamse topfictie, zoals 'De Twaalf', 'Over Water' en 'GR5'.

Eén wil iedereen de kans geven om mee te zijn. Daarom is het volledig aanbod van Eén ook te bekijken op VRT NU, 'De Twaalf' stond dit najaar zelfs integraal van bij de start op VRT NU. Na dit succes worden ook 'Dertigers' en 'Zie Mij Graag' dit voorjaar van bij de start volledig aangeboden.

Canvas: op maat van de kijker

Canvas heeft de voorbije vier jaar zijn identiteit opnieuw scherper geprofileerd en streeft naar topkwaliteit zonder compromissen. In dezelfde periode steeg het marktaandeel van 7 tot 8.2% (20-26 uur, 4+). Toch gaat Canvas niet op zoek naar het breedst mogelijke publiek, maar het zorgt er wel voor dat iedereen die met de zender in contact komt, een waardevol mediamoment beleeft.

Want als je kiest voor Canvas, dan is dat tijd die goed besteed is, met programma’s waar je als kijker iets aan hebt. Het mag soms wat moeilijker of delicater zijn (zoals 'Kinderen van het Verzet'), zo lang het maar goed gemaakt is en Canvas zijn publiek kan verrassen en verwonderen met schoonheid (zoals in 'Weg van het Meesterwerk') en nieuwe inzichten (zoals in de actua-afspraken of 'Wissel van de Macht'). Canvas zet ook zelf thema’s op de kaart (onder meer met 'De Slapelozen' en 'Eenzaam'). Daarnaast brengt Canvas de beste internationale fictie en documentaires, vaak als eerste op open net.

Kijken naar Canvas is een persoonlijke keuze, gedreven door interesse. Op die bewuste keuze moet ook het gebruiksgemak afgesteld zijn. De Canvas-kijkers willen zelf kunnen bepalen wat ze willen zien, waar, wanneer en hoelang. Daarom biedt Canvas de meeste eigen producties en heel wat buitenlandse reeksen meteen integraal ('boxset') aan op het Canvas-kanaal van VRT NU.

Uitkijken naar het voorjaar

Zo vullen Eén en Canvas elkaar naadloos aan. Een perfect voorbeeld daarvan is het dubbelproject van Rudi Vranckx in januari: 'Tussen Oorlog en Leven' op Eén en 'De Eeuwige Oorlog' op Canvas. Beide programma’s gaan over hetzelfde onderwerp (de oorlogen in Irak, Somalië en Afghanistan), maar behandelen het ieder op hun eigen, complementaire manier: Eén vanuit beleving en gevoel, Canvas verdiepend en op zoek naar inzicht.

Maar er is nog veel meer om naar uit te kijken dit voorjaar.

Eén begint het nieuwe jaar met onder meer het familieprogramma '1 Jaar Gratis' (met Thomas Vanderveken), een tweede seizoen van de populaire fictieserie 'Dertigers', het kwaliteitsdrama 'Over Water' en het gloednieuwe '100 Dagen', over jongeren in de laatste fase van hun middelbare schooltijd. Later in het voorjaar volgen onder andere de spannende nieuwe fictiereeks 'GR5', over vier vrienden die een wandeltocht maken langs het Europese Grote Routepad nummer 5, 'Ten Oorlog: De Bevrijding van Vlaanderen' (met Arnout Hauben), 'Kinderwens' (met Leen Dendievel), het relatieprogramma 'First Dates' en nieuwe reeksen van het bekroonde programma 'Down the Road' (met Dieter Coppens) en de zondagavondquiz 'Twee tot de Zesde Macht' (met Jeroen Meus).

Bij Canvas is er begin januari naast 'De Eeuwige Oorlog' ook 'Procureurs' (met Gilles De Coster), 'Brain Man' (met Otto-Jan Ham en Bart Van Peer), 'Gentbrugge' (met Joris Hessels) en nieuwe reeksen van 'Wereldrecord' (met Maarten Vangramberen) en 'Nachtwacht' (met Jan Leyers). Later volgen onder meer 'Geheimen van het Lam Gods', 'Meer Vrouw op Straat' (met Sofie Lemaire), 'Terug naar Tsjernobyl' (met Jan Balliauw) en 'Kinderen van de Holocaust'.