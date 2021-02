Echtgenote Bart De Pauw geeft exclusief interview aan 'Telefacts NU'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

'Telefacts NU', het journalistieke onderzoeksprogramma van VTM NIEUWS, brengt vanaf morgen, donderdag 4 februari om 21.50 uur, opnieuw onthullende reportages over thema's die Vlaanderen bezighouden. Beginnen doet 'Telefacts' NU met een gedetailleerde reconstructie van hoe de zaak Bart De Pauw in de openbaarheid kwam.

De bekende tv-maker wordt beschuldigd van stalking van meerdere vrouwen en elektronische overlast. Voor het eerst geeft de echtgenote van Bart De Pauw op televisie haar versie van de feiten.

Ines de Vos, echtgenote van Bart De Pauw: 'Ik vind het heel belangrijk dat dit verhaal gekend is. Op dit moment weet niemand wat er écht gebeurd is. Iedereen begint steeds bij de videoboodschap van Bart (nvdr: Bart De Pauw maakte in een videoboodschap bekend dat de VRT de samenwerking had stopgezet). Maar er is zoveel dat daaraan vooraf is gegaan dat niet klopt. Het ontslag van Bart stinkt.'

De Vos spreekt er als zaakvoerster van Koeken Troef!, het productiehuis van Bart De Pauw dat na de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag bijna over de kop ging. Maar ze spreekt ook als moeder van drie kinderen en echtgenote van Bart De Pauw: 'Ik neem het hem echt ongelooflijk kwalijk.'

Nieuwe elementen

De reconstructie van 'Telefacts NU' legt eveneens elementen bloot die een nieuw licht werpen op het ontslag van Bart De Pauw bij de VRT. De redactie van 'Telefacts NU' contacteerde hiervoor alle betrokken partijen in de zaak: alle dertien vrouwen die zich burgerlijke partij stelden en hun advocaat, de familie De Pauw en de betrokken medewerkers bij de VRT.

Niet iedereen wenste on the record te reageren. Alle betrokken partijen kregen evenwel de mogelijkheid om te reageren op de informatie die de reconstructie blootlegt, tot net voor publicatie.

Onderzoeksjournalist Thomas Van Hemeledonck: 'Ons onderzoek legt een aantal nieuwe elementen bloot die relevant zijn in de totstandkoming van de zaak De Pauw. Wij doen geen uitspraken over schuld of onschuld. Dat is de taak van een rechter, niet van een journalist. Wel vinden we het belangrijk om na te gaan hoe het dossier rond De Pauw is gevormd, op basis van welke elementen en gedragingen.'

'Telefacts NU', donderdag 4 februari om 21.50 uur bij VTM en op VTM GO.

Telefacts NU op tv Freek Braeckman brengt onthullende reportages over onderwerpen die de Vlamingen bezighouden, zonder daarbij taboes uit de weg te gaan. Actualiteitenmagazine



