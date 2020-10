Eagles met 'Hotel California' nieuwe nummer 1 in de 'Top 2000' op Joe

Het is gebeurd: Queen staat niet meer op de eerste plaats in de playlist van je leven. Dit jaar valt die eer te beurt aan 'Hotel California' van The Eagles.

De voorbije edities wist Eagles niet verder dan een 2de plaatst te geraken in de playlist van je leven. Dat was in 2018. Dit jaar zijn de fans van 'Hotel California' duidelijk in actie geschoten, want het nummer stoot de gedoodverfde winnaar, 'Bohemian Rhapsody van Queen', van de troon.

Ondanks het charmeoffensief van Anke, wist Barry White niet hoger te klimmen dan een 6de plek.

Dit is de top 10:

1. EAGLES - Hotel California

2. QUEEN - Bohemian Rhapsody

3. ABBA - Dancing Queen

4. BRYAN ADAMS - Summer Of '69

5. DEEP PURPLE - Child In Time

6. BARRY WHITE - You're The First, The Last, My Everything

7. GORKI - Mia

8. PRINCE - Purple Rain

9. METALLICA - Nothing Else Matters

10. AC/DC - Thunderstruck