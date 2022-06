'Duyster' verhuist naar Radio 1

Een verhuis in eigen huis. Deze zondag genieten de luisteraars van Studio Brussel voor de laatste keer van duyster. Vanaf september verhuist het sfeervolle muziekprogramma met Ayco Duyster en Eppo Janssen naar Radio 1. Het programma neemt zo na 17 seizoenen afscheid van Studio Brussel.

Muzikaal dekentje

Jarenlang was 'duyster' een vaste afspraak voor vele luisteraars. De muziekkeuze van het programma was zo bijzonder dat de naam 'duyster' een muziekgenre op zich werd. 20 jaar na de eerste uitzending maakten Ayco Duyster en Eppo Janssen in 2020 - middenin de coronapandemie - een comeback op Studio Brussel. De tijdelijke terugkeer was als een warm muzikaal dekentje, een blij weerzien met de luisteraars en fans die het programma nooit helemaal hadden losgelaten.

Vaste plaats op maandagavond

De aanvankelijk tijdelijke terugkeer werd vorig jaar zelfs verlengd wegens succes. En ook nu is stoppen dus niet aan de orde. 'Duyster' verhuist en krijgt voortaan een vaste plaats op maandagavond op Radio 1.

Ayco Duyster & Eppo Janssen: 'We zijn nog steeds blij dat 'duyster' midden in het eerste coronajaar weer een plaats kreeg op de radio. We danken Studio Brussel voor het jarenlange vertrouwen. Daar hebben we 'duyster' kunnen uitbouwen tot wat het nu is. Een plek van rust en schoonheid om muziek te ontdekken, gelijkgestemden te vinden en te ontsnappen aan de dagelijkse zorgen. Na 17 seizoenen is het nu tijd voor een verhuis. Met lichte spanning, maar ook veel vertrouwen kijken we uit naar het najaar!'

Jan Knudde, nethoofd Radio 1: 'Als je voornaam de namiddag kleurt en je achternaam de avond verzacht, dan kunnen we alleen trots zijn om haar in ons midden te hebben. In september maken we met duyster een nieuwe afspraak op Radio 1. Leve Ayco, leve 'duyster'!'

Jan Van Biesen, nethoofd Studio Brussel: 'Na 17 jaar vaste stek op StuBru verhuist 'duyster' vanaf september een knop verder op jouw radio. Alleen maar bakken warmte en dank, en alle succes voor Ayco en Eppo bij onze VRT-collega's van Radio 1!'

'duyster', vanaf september 2022 elke maandagavond van 22.00 uur tot middernacht op Radio 1.