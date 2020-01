Drukke sportzomer voor Karl Vannieuwkerke

Het belooft een goedgevulde sportzomer te worden met zowel het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk als de Olympische Spelen in Tokio. En verzorgt de omkadering voor al deze uitzendingen en duidt Karl Vannieuwkerke aan als presentator voor deze 'moeder aller sportzomers'. Dat lezen we in Het Laatste Nieuws.

De sportzomer van 2020 begint op 12 juni met de openingsmatch van het EK voetbal. De volgende dag spelen de Rode Duivels hun eerste match in en tegen Rusland. Zoals gewoonlijk kunnen voetballiefhebbers ook deze keer op Eén afstemmen om niets van het EK te missen. Net als bij het WK van 2018 bouwt de openbare omroep ook deze keer weer een heus voetbaldorp onder de VRT-toren, waar Karl Vannieuwkerke samen met zijn gasten alle matchen bespreekt. Omdat de verwachtingen voor de nationale ploeg erg hoog liggen, blijft Vannieuwkerke tot na de finale in Brussel. Pas de dag erna, op 13 juli, vertrekt hij samen met Maarten Vangramberen naar de Ronde van Frankrijk voor een nieuw seizoen van de dagelijkse talkshow 'Vive le Vélo'. Michel Wuyts en José De Cauwer volgen wel de volledige Tour en verzorgen zoals steeds het commentaar bij alle ritten.



Na de Ronde van Frankrijk verhuist de hele VRT-sportredactie haast meteen naar Tokio, waar Vannieuwkerke al meteen vanaf de eerste avond de omkadering van de Olympische Spelen verzorgt. Het concept is hier hetzelfde als in de Tour. Vannieuwkerke ontvangt elke dag enkele atleten, eventuele medaillewinnaars en BV's om samen de actualiteit van de dag te bespreken. Omdat het in Tokio acht uur later is dan in Brussel, wordt het programma op voorhand opgenomen en uitgezonden tijdens het tijdslot van 'Vive le Vélo'.



