Dramatische crimeserie 'Why Women Kill' vanaf 21 oktober op VIJF

Het succes van de huisvrouwen op Wisteria Lane in 'Desperate Housewives' kennen we allemaal. Na enkele jaren maakt tv-maker Marc Cherry zijn comeback met de spannende reeks 'Why Women Kill'.

3 verschillende decennia. 3 verschillende vrouwen. Ze wonen allemaal in hetzelfde huis en proberen elk op hun eigen manier om te gaan met bedrog en verraad.

Beth Ann Stanton is tevreden als huisvrouw in 1963 totdat ze hoort over de ontrouw van haar man, socialite Simone Grove ontdekt de homoseksualiteit van haar derde man en begint haar eigen affaire met een jongere man in 1984 en hoewel ze een open huwelijk hebben in 2019, wordt de relatie van advocate Taylor Harding op de proef gesteld wanneer zij en haar man zich aangetrokken voelen tot dezelfde vrouw.

Ondanks het feit dat hun maatschappelijke rol in de loop van de decennia is veranderd, leidt de reactie van elke vrouw op de ontrouw ertoe dat ze het leven van een ander nemen.

Bekende vrouwencast

De hoofdrollen in de show worden vertolkt door enkele bekende gezichten waaronder Lucy Liu. De veelgeprezen actrice speelde zes seizoenen lang mee in Elementary als Dr. Joan Watson. Lucy speelt de rol van Simone Grove.

Ginnifer Goodwin is te zien als Beth Ann Stanton. We kennen Ginnifer vooral van haar rollen in 'Big Love' en 'Once Upon a Time'. Kirby Howell-Baptiste neemt de rol van Taylor Harding voor haar rekening. Ze speelde mee in de bekende tv-serie: 'The Good Place'.

'Why Women Kill', vanaf 21 oktober elke woensdag om 20.35 uur op VIJF.