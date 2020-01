Drama en spanning in 'Familie' en 'Thuis'

Het is momenteel nagelbijten in 'Familie' en 'Thuis'. Deze week krijgen de kijkers namelijk een aanslag, onverwachte zwangerschap en een aanslag op hun bord. Natuurlijk verklappen we nog niet wat in welke soap gebeurt, al licht Het Laatste Nieuws een tipje van de sluier.

Eén ding staat vast, de midseasonfinale van 'Familie' op vrijdag 3 januari zal inslaan als een bom. Deze dubbelaflevering zal vooral om de driehoeksverhouding tussen Veronique, Lars en Mathias draaien. Mathias wil namelijk koste wat kost Veronique weer voor zich winnen en doet er alles aan om Lars zwart te maken. Hij gaat zelfs zo ver dat hij Peter tegen de rest van de familie Van den Bossche opzet. Zal Mathias slagen in zijn opzet? We mogen natuurlijk niet vergeten dat ook Lars nog een troef achter de hand heeft, namelijk het wapen van Marie waarop ook Mathias' vingerafdrukken staan. Kan hij het aan de politie bezorgen en zelf buiten schot blijven en kiest Veronique eindelijk voor een van haar minnaars? We zien het vrijdag.

Ook de verhaallijn rond Amélie zal natuurlijk aan bod komen in de midseasonfinale. Wat zal er gebeuren als Brigitte de waarheid ontdekt, en vooral, zal Jonas zijn onschuld kunnen bewijzen? Daarnaast zorgen ook de nieuwkomers in 'Familie' hopelijk voor interessante ontwikkelingen. We maakten eerder al kennis met Kathleen, die het hoofd van Lars weer op hol brengt, maar binnenkort ontmoeten we ook Karen Damen, Jeroen Van Dyck en Dorien Reynaerts in de VTM-soap. Ook de terugkeer van Hilde De Baerdemaeker zorgt hopelijk voor heel wat nieuwe wendingen. Een laatste vraag waar de fans van 'Familie' graag een antwoord op willen, is hoe het nu zit tussen Iris en Peter. Nu Gloria vertrokken is, bloeit er misschien wel iets moois tussen de twee.



Er staat dus heel wat te gebeuren in 'Familie', maar 'Thuis' moet zeker niet onderdoen. Onlangs zagen we hoe Lowie Olivia bedroog met Frederieke, tot groot ongenoegen van Bob, Tamara en Adil. Die laatste heeft namelijk zelf een oogje op Frederieke, terwijl Bob en Tamara vooral willen dat Lowie alles eerlijk opbiecht aan Olivia. Ook spannend is de situatie tussen Jasper, Thilly en Waldek. Kijkers willen nu eindelijk duidelijkheid: wat is er exact gebeurd tussen Jasper en Thilly en hoe zal Waldek daarop reageren?

Daarnaast zijn de kijkers ook geïnteresseerd in het lot van Kaat, Christine en Olivia. Hebben zij de Eén-soap definitief verlaten of zorgt een eventuele terugkeer voor nog meer spanning? Ook het prille geluk van Bob, Tamara en Leo lijkt ook iets te perfect voor de kijkers. Meestal is geluk slechts van korte duur in soaps, dus misschien volgt er nog een heuse anticlimax.





Tussendoor zorgen Frank en Marianne met hun pogingen om de perfecte grootouders voor Robin te zijn voor de komische noot, en dat is een welgekomen afwisseling. Maar ook hier is alles mogelijk en kan het goed zijn dat dit slechts een voorbode is van een nieuwe, interessante verhaallijn. Blijven kijken is de boodschap.



Bron: Het Laatste Nieuws