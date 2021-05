DPG Media ontruimd na dreiging

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2020

De Antwerpse kantoren van DPG Media, het moederbedrijf van VTM, is maandag in de vooravond ontruimd na een dreiging. Het 'VTM NIEUWS' van 19.00 uur komt met Dany Verstraeten vanuit de 'noodstudio' in Vilvoorde.