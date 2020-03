DPG Media en VTM leven mee met familie en vrienden Johny Voners

DPG Media en VTM hebben met droefheid kennis genomen van het overlijden van Johny Voners. Johny stond recent nog op de set van de nieuwe fictiereeks 'Een Goed Jaar', en zijn rol in 'Amigo's' blijft onnavolgbaar.

De gedachten aan de Medialaan gaan uit naar zijn familie en vrienden. Het bedrijf wenst hen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Voners speelde in 2017 mee in de VTM-reeks 'Amigo's', een dramareeks over vijf gedetineerden die in de Gentse gevangenis een pact sluiten: op het ogenblik dat ze allemaal hun straf hebben uitgezeten, zullen ze samen een restaurant beginnen en op een eerlijke manier de kost verdienen. In de jaren '90 speelde Voners ook mee in de populaire sitcom 'Benidorm'.







