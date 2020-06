Dorothee Vegas & Like Maarten lanceren foute videoclip van 'Als een Leeuw in een Kooi'

Als een leeuw in een kooi' van Willy Sommers met een beat onder? Het is er! Na de remixen van 'Allemaal' met Wim Soutaer, 'Laat het gras maar groeien' met Sam Gooris en 'Viva De Romeo's' met De Romeo's hebben Dorothee Vegas & Like Maarten, oftewel het Qmusic-avondspitsduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe, nu een foute remix van deze klassieker gemaakt.

En dat met een bijpassende videoclip. Naast voor heel wat Q-collega's, zoals onder andere Sam De Bruyn en Sean Dhondt, is er ook een glansrol weggelegd voor Annie Geeraerts, de bomma in Familie. Maarten en Dorothee lanceren de remix naar aanleiding van de foute maand bij Qmusic.



De remix is ook meteen een voorsmaakje voor dé apotheose van de foute maand: de Foute Party in Quarantaine, op vrijdag 26 mei. Het foute feest is die dag te volgen via Qmusic.be, in de Q-app, via HLN LIVE, op Kanaal 39 en via Facebook-live. Om middernacht wordt een compilatie uitgezonden bij Q2.

