Dorianne Aussems praat met jongeren over afscheid nemen in 'Nu is Ooit'

Foto: MNM - © VRT 2021

MNM lanceert gloednieuwe videoreeks voor en door jongeren MNM, de jongerenzender van de VRT, lanceert vandaag een gloednieuwe videoreeks op VRT NU. In 'Nu is Ooit' praat MNM-Dj Dorianne Aussems met vier verschillende jongeren over loslaten en afscheid nemen. Want hoe doe je dat eigenlijk?

Zelf heeft ze het daar ook moeilijk mee. Niet alleen van bijvoorbeeld afscheid nemen van vrienden na een fijn weekend, maar ook van het massieve verlies van haar moeder. Tijdens verschillende open, eerlijke en oprechte gesprekken met de jongeren delen ze hun ervaringen en proberen ze hun weg naar het loslaten te vinden. Wat je nu doet, beslist, loslaat of intens blijft vasthouden heeft impact op je toekomst. Want Nu is Ooit en Ooit is Nu.

'De ene dag is een persoon er nog, de andere dag niet meer. Zoveel jaar na het verlies van mijn moeder weet ik nog steeds niet precies hoe dat moet: iemand of iets loslaten. Het zit in de kleinste dingen: mijn vader eindeloos lang de straat uitwuiven, ongemakkelijk zijn als mijn vrienden en ik een leuk weekend weg afsluiten en ik weet dat het weer gedaan is. Hoe doe je dat? Samen met vier jongeren praatte ik over hun afscheid en op welke manier zij moeten en durven lossen. Op een bepaald moment waren ze zo eerlijk en echt aan het vertellen dat ik in volle groep iets minder tegenhield wat ik normaal tegenhoud. Ondanks ook hun gebroken hart, delen ze een verworven wijsheid waar we allemaal een stukje van kunnen gebruiken. Om net iets beter te laten gaan. Om proberen recht te staan in de wereld die er vandaag -en morgen en de dag daarna en daarna- telkens anders uitziet', vertelt Dorianne Aussems.

MNM zet sterk in op videocontent voor jongeren

Jongerenzender MNM lanceert met 'Nu is Ooit' opnieuw een videoreeks voor jongeren. De zender wil jongeren bereiken, niet alleen met straffe radio maar ook met intrigerende videoreeksen. Recent nog lanceerde MNM de videoreeks 'Zelfportret' met Laura Govaerts waarin bekende jongeren openhartig vertellen over hun onzekerheden. En ook de fictiereeks 'Bathroom Stories' scoorde goed op VRT NU met bijna 400.000 starts in één maand tijd.

'MNM is meer dan radio alleen. We bedienen de jongeren op de platformen die zij gebruiken. Dat doen we dus ook met video. Op die manier bereiken we hen met straffe verhalen die passen in hun leefwereld', aldus Steven Lemmens, Netmanager MNM.

'Nu is Ooit': straffe jongeren met een verhaal over afscheid nemen:

Armin Mola (19 jaar, Gent)

Armin maakte op zijn dertiende een hartverscheurende keuze. Hij besloot weg te gaan bij zijn moeder in Turnhout en te verhuizen naar Leuven waar zijn vader woonde. Niet omdat hij ruzie had met zijn moeder, maar omdat zijn leefwereld in Turnhout zich vooral tegen hem keerde. Hij vond zijn draai niet, kreeg te maken met verbale en fysieke agressie, voelde zich depressief, … Armin besloot ergens 'nieuw' te beginnen.

Julio Joseph (18 jaar, Gent)

Julio plaatst hen liever niet in een hokje en wilt in het leven gewoon aangesproken worden met hun naam. Die identificeert zichzelf als non-binair. Voor die is er geen verschil. Julio voelt zich het allerbeste als die is zoals die is. Hun ouders dachten daar anders over. Na een discussie over Julio hun kledingstijl kreeg die een uurtje om hun spullen te pakken. Afgelopen zomer stond Julio met twee vuilniszakken vol kleren alleen op straat.

Anouk De Borger (17 jaar, Mechelen)

Bij Anouk haar moeke werd na lang twijfelen toch de diagnose ‘dementie’ vastgesteld. Nadat haar moeke opnieuw was weggelopen werd ze in een rusthuis geplaatst. De dag erna volgde de eerste grote lockdown, het was maart 2020. Anouk kon haar grootmoeder maanden niet bezoeken. Toen ze in augustus eindelijk mocht gaan, bleek dat ze verregaande dementie had in combinatie met een snel achteruitgaande gezondheid. Anouk haar moeke herkende haar eigen kleinkind niet meer. Anouk worstelde lang met afscheid nemen van iemand dierbaar die er fysiek nog was, maar mentaal al verdwenen was. Midden in de tweede lockdown is haar moeke overleden.

Mirthe Van Vlierberghe (16 jaar, Oudenaarde)

Mirthe verloor twee jaar geleden haar vader. Hij stapte onverwachts uit het leven. Voor Mirthe een harde, trieste periode waarin ze zich sterk probeerde houden en samen met haar mama en broer zocht naar een gezin vormen zonder hem. Door de trui van haar vader aan te doen, voelt ze hem soms nog even dichtbij. Mirthe is no nonsens en vertelt open en oprecht hoe ze de rollercoaster van het verlies over zich liet komen en hoe ze troost vond bij het doodsbed van haar vader.

'Nu is Ooit' is een videoreeks van De Mensen voor MNM. De reeks is te bekijken via VRT NU.