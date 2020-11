Dorianne Aussems helpt jongeren bij de eerste keer

'Generation M' helpt jongeren bij de eerste keer... schaamhaar, bloed geven en de eerste keer een seksspeeltje kopen. MNM, de jongerenzender van de VRT, lanceert deze week namelijk een derde reeks van De Eerste Keer, een online videoreeks waarin MNM-dj Dorianne Aussems de straat op trekt.

Dorianne gaat langs bij experten en jongeren die tips kunnen geven over al die belangrijke 'eerste keren' in het leven. De reeks is tijdens de herfstvakantie van maandag tot en met vrijdag te volgen op MNM.be, de Facebook-pagina van MNM en het YouTube-kanaal van MNM.

Maandag 2/11: De eerste keer in iemand’s DM’s sliden

Dorianne is de straat op getrokken om te vragen hoe jongeren elkaar een bericht sturen in DM. En reageren ze als ze een bericht krijgen? Woorden die veel vallen zijn: skippen en catfish.

Dinsdag 3/11: De eerste keer schaamhaar

Wat hebben anderen onderaan als het over schaamhaar gaat? Hoe ziet jouw schaamhaar eruit en wat heb je graag bij je lief? Dat vroeg Dorianne op straat aan jongeren. MNM seksuologe Lotte Vanwezemael geeft tips over je schaamhaar en hoe je erover praat met je lief.

Woensdag 4/11: De eerste keer bloed geven

Als Dorianne op straat vraagt waarom jongeren nog geen bloed gegeven hebben, dan zijn er niet zoveel redenen die ze kunnen bedenken. Het komt er niet van, ik ben bang van naalden, ik ben homo,… maar de meesten zouden het misschien ooit wel eens willen doen. Dorianne zocht via de Grote Peter Van de Veire Ochtendshow jongeren om mee bloed te gaan geven. Dorianne mocht zelf niet omdat ze recent een extra oorbel liet schieten maar ze was wel een goede afleiding voor de moedige luisteraars die het wel deden. Nena Testelmans van Rode Kruis Vlaanderen vertelt waarom sommige mensen geen bloed mogen geven.

Donderdag 5/11: De eerste keer de was doen

Eindelijk alleen gaan wonen of op kot, vrijheid! Maar ook koken en de was doen. Wat doe je met je lingerie en met die wollen trui? De meeste jongeren op straat weten het niet zo goed met die wollen trui. Dorianne vraagt tips aan styliste Farah El Bastani.

Vrijdag 6/11: De eerste keer een seksspeeltje kopen

Luisteraar Arne wil graag wat meer pit in de slaapkamer. MNM seksuologe Lotte Vanwezemael en Dorianne gaan online samen op zoek naar een eerste seksspeeltje voor Arne en zijn vriendin. Want hoe zoek je je eerste seksspeeltje, hoeveel mag dat kosten en waar moet je op letten?

'De Eerste Keer', van maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november op MNM.be, de Facebook-pagina van MNM en het YouTube-kanaal van MNM.