Dit zijn de winnaars van De Klara's 2020

Na de MIA's is het de beurt aan De Klara's. Op zondag 15 maart 2020 worden in Studio 1 van Flagey voor de tiende keer De Klara's uitgereikt. De Klara's, Vlaanderens eigenste Classical Music Awards, zijn de prijzen voor al wie zich in 2019 heeft laten opmerken in de klassieke muziek, jazz en wereldmuziek.

Klara, het Klarafestival en Flagey bundelen de krachten om van de uitreiking een feestelijk moment te maken, in samenwerking met partners Bozar, Concertgebouw Brugge en deSingel en met steun van Sabam for Culture en Outhere Music.

Tien jaar Klara's

De Klara's engageren zich al tien jaar om een blijk van waardering te geven aan alle musici, om hen te erkennen en te bekronen voor hun opmerkelijke verdiensten tijdens het afgelopen jaar. Winnaars gaan niet enkel naar huis met een trofee; ze krijgen ook heel wat extra media-aandacht en podiumkansen.

Op 15 maart worden maar liefst vijftien muziekprijzen uitgereikt in diverse categorieën. Voor het eerst zijn er prijzen te winnen in de nieuwe categorieën Doorbraak, Speciale Vermelding en Muziekpublicatie. De Klara's worden uitgereikt door een vakkundige jury: Chantal Pattyn (Klara), Liesbet Vereertbrugghen (Klara), Marc Weyts (Klara), Jerry Aerts (deSingel), Jeroen Vanacker (Concertgebouw Brugge), Hendrik Storme (Klarafestival/deSingel), Ulrich Hauschild (Bozar) en Gilles Ledure (Flagey).

De plechtigheid op 15 maart vindt plaats in Studio 1 van het Flagey en is een ceremonieel moment. Alle winnaars worden in aanloop naar de uitreiking aan het woord gelaten op Klara, vanaf dinsdag 3 tot en met zondag 15 maart. Meer info over de specifieke programmering vindt u op Klara.be.

De winnaars van de Klara's 2020

De muziekprijzen

Belofte van het jaar: Deborah Cachet (sopraan)

Doorbraak van het jaar: Tineke Van Ingelgem (sopraan)

Musicus van het jaar: Bart Naessens (dirigent, organist, klavecinist)

Speciale Vermelding: Liesa Van Der Aa (performer)

Componist van het jaar: Bram Van Camp (componist)

Bijzondere prijzen

Klara Iedereen Klassiek-prijs: Dirk Proost (hoboïst, componist)

Muziekpublicatie van het jaar: Pieter Bergé (hoogleraar musicologie KU Leuven, artistieke leiding FESTIVAL 20/21)

Muziekpersoonlijkheid van het jaar: Frederik Styns (intendant Symfonieorkest Vlaanderen)

Klara Carrièreprijs: Bernard Foccroulle (organist, componist)

Cd-prijzen

Beste Belgische cd Klassiek: Johan Sebastian Bach. Concertos for organs and strings. Bart Jacobs (orgel) - Les Muffatti.

Beste Internationale cd Klassiek: Destination Rachmaninov. The Arrival. Daniil Trifonov (piano). The Philadelphia Orchestra o.l.v. Yannick Nézet-Séguin. Deutsche Grammophon.

Beste Belgische cd Jazz: Porous Structures. Machtelinckx - Badenhorst - Cools - Gouband. Aspen Edities.

Beste Internationale cd Jazz: Fly or Die II. Bird Dogs of Paradise. Jaimie Branch. International Anthem.

Beste Belgische cd World: Refugees for Refugees. Amina. Muziekpublique.

Beste Internationale cd World: Songs of Our Native Daughters. Our Native Daughters. Smithsonian.

Uitreiking De Klara's 2020, zondag 15 maart om 17.00 uur in Studio 1 van Flagey, Brussel.