Dit zijn de winnaars van de finale van 'Love Island 2020'

Foto: VIJF © SBS Belgium 2020

MatthŽus & Jaimy, Mert & Joan, Gianni & Eilish en Giuliano & Feline waren nog in de race om de winnaars van 'Love Island' BelgiŽ/Nederland te worden. 'Het voelt heel onwerkelijk, net een droom!, aldus de winnaars...

Na een zoektocht van zes weken naar de ware liefde, kroonde de kijker Joan en Mert tot lovebirds van 'Love Island 2020'! Joan en Mert waren het enige finalistenkoppel dat al van dag één in de villa een stel vormde en dus vrij snel door hadden dat ze voor elkaar gemaakt zijn. 'Ik had al gewonnen met hem, het voelde niet als een wedstrijd', aldus een dolgelukkige Joan.



Gianni en Eilish, het verliefde koppel dat samen de villa binnen is gekomen als bombshells, zijn tweede geworden. Giuliano en Feline hebben de derde plek bemachtigd. Het prille koppel Matthëus en Jaimy eindigde op de vierde plek.

Herbekijk de ontknoping hier.

