Dit zijn de kandidaten voor 'De Slimste Mens ter Wereld'

De herfst is in het land. Dat betekent ook dat 'De Slimste Mens ter Wereld' binnenkort terug keert op VIER. Vanaf 12 oktober speelt Erik Van Looy met deze kandidaten:

Catherine Van Eylen (49)

Vorig jaar kon VRT- journaliste en sportanker Catherine jammer genoeg niet deelnemen na een ongelukkige val met de fiets, maar dit seizoen zit ze weer stevig in het zadel én in onze stoel. Charmant, grappig en erg slim. Benieuwd of ze beter doet dan haar echtgenoot Wouter Vandenhaute die het in 2018 vier afleveringen vol hield en zelfs de finaleweken haalde.



Nora Gharib (27)

We leerden haar vijf jaar geleden kennen tijdens de zoektocht naar de nieuwe K3 waar ze het tot in de finale schopte. Intussen is Nora zangeres, actrice, presentatrice, schrijfster, vlogster én kersverse mama van dochtertje Chams. Een vrouw op snelheid dus, die onze studio ongetwijfeld doet stralen met haar betoverende lach.



Serine Ayari (29)

Serine is een bijzonder aanstekelijke comédienne met Tunesische roots, ze treedt op in het Engels en Frans, maar spreekt ook Arabisch. Een echte polyglot dus die mensen graag aan het denken zet, maar hen vooral graag laat lachen. Een ideale combinatie om met ons mee te kwissen. Serine is ook veruit de meest ecologische kandidaat, want ze woont in Vilvoorde en kan dus gewoon met de fiets naar onze studio komen!



Marie Verhulst (25)

Dochter van de bekendste Gert van Vlaanderen en in december adopteerde ze van hem de meest populaire hond van Vlaanderen. Bij ons zal ze het zonder Samson moeten zien te fiksen, maar dat is helemaal geen plobreem. Gert en Viktor bestoken haar van horen zeggen met weetjes en tips, dus ik ben er er zeker van dat zij een van de meest voorbereidde kandidaten van het seizoen zal zijn. Succes Marie!



Patrick Lefevere (65)

De godfather van The Wolfpack, de drijvende kracht achter wielerteam Deceuninck-Quickstep heeft een bewogen zomer achter de rug. Letterlijk en figuurlijk een met hoge toppen en diepe dalen. Maar intussen maakt de grote kopman zich klaar voor de belangrijkste koers van het jaar. Allez Patrick!



Miguel Wiels (48)

Deze muzikale en artistieke duizendpoot staat al lang op het verlanglijstje van De Slimste Mens. Al meer dan twintig jaar tovert hij hits van heel wat Vlaamse jeugdidolen uit zijn hoed. Blijkt uit onbetwist onderzoek: in tegenstelling tot filmregisseurs hebben componisten een ijzersterk geheugen. Een man die weinig in de spotlights treedt, maar dit najaar ongetwijfeld bij ons gaat schitteren.



Pedro Elias (45)

Tijdens de lockdown zorgde hij met De Container Cup -en samen met Wesley Sonck- voor het meest originele televisieprogramma van het voorjaar. Een bewogen jaar voor Pedro en de bal blijft maar rollen. Want dit najaar presenteert hij het nagelnieuwe Opvoeden doe je zo op VIER, waarbij hij kindjes en hun ouders pedagogische hulp verschaft. Dat kan van pas komen bij onze soms wat ongemanierde jury. Welkom lieve Pedro!



Conner Rousseau (27)

Een steile en onnavolgbare opmars. Op basketsloefen langs onze Koning. Het voorbije jaar ging hard voor Vlaams parlementslid én jongste sp.a.- voorzitter ooit. Zijn vastberadenheid om komaf te maken met verouderde vormen zorgt voor een licht onbehagen bij de kwismaster, maar met zo een historische achternaam en het bijhorende tijdperk van de Verlichting zijn onze verwachtingen alleszins hooggespannen. Vooruit Conner!



Ella Leyers (32)

Haar naam doet in gedachten automatisch France Gall weerklinken, maar deze soulsister is vooral een ijzersterke actrice. Haar imitatio is zo bijzonder dat de archetypen erbij verbleken. Talentvol theater dat als geen ander viraal kan gaan en dat in tijden van corona! Ella elle l’a.



Peter De Graef (62)

Acteur, auteur, regisseur, theatermaker en taalwonder. Zijn pensées, zijn humor en zijn frivoliteit maken van hem een wonderlijke ontmoeting met de zin en onzin van het leven. Hij is bovendien groot voorstander en bezieler van “gewoon blijven zitten”. Laat dat nu net een prima tactiek zijn in dit spel.



Kim Van Oncen (37)

Bloggen en vloggen, acteren en presenteren, en dat allemaal tussen de soep en de patatten. Niet alleen figuurlijk, want Kim is ook nog eens uitbaatster van een eigen supermarkt. Een duizendpotige dertiger en goedgemutste girlboss die helemaal klaar is om te knallen.



Ben Crabbe (57)

Wat een eer! Het mastermind van het best scorende vooravondprogramma en langstlopende quizprogramma aller tijden komt dit najaar zijn eigen kennis meten in onze slimste mens studio. Benieuwd of hij veel gaat blokken? Haha!



Riadh Bahri (32)

Ijzersterke VRT-journalist, gespecialiseerd en geobsedeerd door de luchtvaart, maar zijn kennis is indrukwekkend breder. De hoofdprijs van het jaar heeft hij al beet, want hij trouwde deze zomer met de man van zijn leven, maar hij gaat er ongetwijfeld alles aan zal doen om ook in december De Slimste Mens ter Wereld te worden.



Gene Thomas (48)

We mogen hem met gepaste beat een van de pioniers van de eurodance noemen. Zeker in de nineties ging zowat iedereen uit de bol op de hits van X-session. Een man die eeuwig jongen is gebleven. Voor hem ga ik door het vuur. Het wordt een avontuur. Een wondermooi verhaal.



Frank Lammers (48)

Acteur en regisseur en erg befaamd bij onze noorderburen. Fictie-kijkend Vlaanderen kent hem ook als onverbiddelijke drugsbaron Ferry Bouman in Undercover (Eén).

Frank deed ooit auditie voor een hoofdrol in de Nederlandse loft, maar werd toen niet gekozen. Hopelijk is Frank iets vergevingsgezinder dan Ferry, anders zou dit wel eens het laatste seizoen van De Slimste Mens kunnen worden.



Umi Defoort (24)

Bijzonder benieuwd naar deze producer, beatmaker en vaste dj van Zwangere Guy. Zoon van jazzlegende Kris Defoort dropte in volle coronadays zijn eerste eigen plaat. Zijn hiphopbeats dulden geen tegenspraak. Behalve dan van onze jury misschien. Zeer benieuwd naar de ontmoeting met deze eclectische en bijzonder geestige jonge muzikant.



Noémie Wolfs (31)

Ze was vijf jaar lang de stem van Hooverphonic en heeft intussen twee solo-albums op haar palmares. Het laatste, 'Lonely Boy's Paradise', werd warm onthaald en daarom doen wij graag het zelfde in onze studio. Ze komt bovendien uit Scherpenheuvel, dus ongetwijfeld ook met een gezegende kennis. Wij branden alvast een kaarsje!





Alina Churikova (21)

De Kempense met Kazachse roots schreef dit voorjaar geschiedenis als jongste mol ooit.

Alvast wat ervaring in kandidaten naar huis sturen én bovendien studente logopedie. Nu nog de humor van de jury saboteren en we zijn vertrokken.



Dvtch Norris (27)

Deze brok energie tourde als “Antwerpse countryboy” samen met zangeres/rapper Coely doorheen Europa, deed samen met haar het voorprogramma van Kendrick Lamar, bracht twee ep’s uit en schreef deze zomer een manifest voor de nieuwe campagne van Coca-Cola. Zijn artiestennaam is geïnspireerd op de actieheld Chuck Norris maar Fahad Seriki is toch vooral een zachtaardige, innemende kerel.



Fatma Taspinar (37)

Gerechtsjournaliste, nieuwsanker en dit najaar te zien op Eén met een nieuw programma over De Cel Vermiste Personen. Door haar job ziet ze vaak de minst mooie kanten van de mens, maar wij zijn toch blij dat we haar schoonheid in de studio mogen verwelkomen. Als ze ook nog eens de betekenis van haar naam waarmaakt – wat een prachtige naam trouwens – gaat dat vlekkeloos richting finaleweken.



Senne Misplon (21)

De woordvoerder van de vzw Wel jong, niet hetero gaf in de documentairereeks M/V/X op Een een persoonlijke inkijk in zijn transitie. Vandaag geeft hij lezingen en vorming over gender en seksualiteit en doorbreekt hij genderlicious alle aangeleerde gendernormen. Uitkijken naar een straffe gast.



Celine Van Ouytsel (23)

Al meer dan een half jaar de mooiste van het land. Tot zover de gelijkenissen met onze kwismaster. Deze Miss België heeft met een diploma rechten op zak al bewezen dat beauty en brains prima te combineren zijn. Ze zorgde voor een onvergetelijk spektakel in de finale van de verkiezing en wij verwachten daarom bij ons niets minder.



Wesley Sonck (42)

Van topvoetballer naar topcommentator en topanalist, dat is voor Wesley een kleine stap. Zoals het ook een kleine stap zal zijn om bij ons te scoren. In De Container Cup hebben we genoten van zijn professioneel commentaar én posteerde hij zich schijnbaar moeiteloos bovenaan de bv-ranking. Zijn duivels lachje en geweldige competitiegeest maken van hem dus ook bij ons een geduchte outsider voor de titel.



Els de Schepper (54)

Grande dame van het cabaret met een bijzonder indrukwekkend podiumpalmares. Als actrice, cabaretière, schrijfster, zangeres en de hele coronaperiode ook als luid voorstander van de Sound of Silence. Scheppen en schipperen, maar altijd met humor op zoek naar positiviteit, verdraagzaamheid en solidariteit. Binnen enkele maanden terug met een krachtige onewomanshow “Els de Schepper ziet ze vliegen”. Zo hebben we ze graag in De Slimste Mens!



Jan Verheyen (57)

Van de Team Spirit moet je het in deze kwis minder hebben, maar Dossierkennis genoeg bij Jan, Alias Max Rockatansky, als het gaat over televisie, film en showbizz. Jan heeft bovendien een bijzonder uitgebreide algemene encyclopedische kennis en laat zich niet snel Buitenspel zetten. Welkom fijne collega!



Jennifer Heylen (28)

Nog onbekend bij het grote publiek maar deze talentvolle belofte acteert dit najaar in maar liefst drie fictieseries waaronder Loslopend Wild op Eén. Gedreven en grappig en naar verluidt mogen haar vrienden ‘Jenny’ zeggen. Aniston, Lawrence, Lopez, Connely, Garner, Hoffman... En toen kwam jij Jennifer Heylen.



Jan Kooijman (39)

In Vlaanderen werd Jan vooral bekend van Dance around the world (een), So u think u can dance (vtm) en Dancing with the stars (VIER), maar in Nederland is hij al meer dan twintig jaar professioneel aan de slag als danser, acteur en presentator. In volle coronaperiode maakte hij een youtubereeks over social-distancing-dancing. En dit najaar komt hij met een Rotterdamse rotvaart door onze studio gewalst.



Bie Baert (56)

Kleine marktjes in Frankrijk of grote beurzen in Engeland. Antiquair Bie Baert uit Stukken van Mensen is steeds op schattenjacht en gespecialiseerd in bijzondere en bizarre voorwerpen. Maar Bie is ook van vele andere markten thuis en ze is vastberaden om dat dit najaar te bewijzen. Bids are open!



Jeroen Perceval (42)

Met plezier vervoegt Jeroen dit najaar ook De Bende van Erik Van Looy. Blij dat hij die tijd wilt vrijmaken, want na een resem memorabele en bekroonde tv- en filmrollen kan Jeroen Perceval binnenkort ook zijn eerste regie van een langspeelfilm – Dealer - aan zijn cv toevoegen. Graalridder in kruiswoordpuzzels, welkom aan onze ronde tafel!



Kim Meylemans (24)

Kim is misschien wel de blondste en snelste vrouw ooit in onze studio. Aan 140 kilometer per uur vlamt ze op een slee naar beneden in de spectaculaire sport skeleton. We weten voorlopig nog maar weinig over deze little Belgian, maar wel dat ze zich als de beste kan laten zakken.



Liesbeth Van Impe (43)

De straffe hoofdredacteur van Het Nieuwsblad werd vorig jaar uit de krant gehouden door een kwaadaardige tumor, die ze zelf de naam Toby gaf. Na een harde strijd van negen maanden is Liesbeth terug. En dat maakt ons gelukkig. Toby mag thuis blijven, maar we kijken met veel plezier uit naar deze ongetwijfeld strijdlustige kandidate. Succes Liesbeth.



Delphine Lecompte (42)

Dichteres uit Brugge en sinds haar wekelijkse column in HUMO ook bekend bij het grote -HUMO- publiek. Ze noemt zichzelf bitsig, neurotisch, mateloos, gul, baldadig, onvoorspelbaar, soms zwartgallig, zeer geestdriftig of heel zwaarmoedig. Herman Brusselmans, Jan Decleir en onze quizmaster zijn al verliefd op haar en de rest van Vlaanderen zal snel volgen.



Hans Vanaken (28)

Eén van de strafste voetballers op onze Belgische velden en trotse eigenaar van maar liefst twee gouden schoenen. Volgens Erik heeft bij beloofd om bij Antwerp te komen voetballen als hij De Slimste Mens zou worden. Uiteraard blijft Erik onze onpartijdige scheids. Dénkt hij.



Chibi Ichigo (22)

Nog zo’n enorm beloftevol muzikaal talent. Chibi heet eigenlijk Sabina en kwam als peuter samen met haar mama uit Rusland naar België. Ze groeide op in de hood van Leopoldsburg, maar woont tegenwoordig in Brussel. Ze rapt in het Russisch en in het Nederlands. Onze tolk Russisch-Antwerps staat alvast paraat.



