Dit zijn de finalisten van De Humorklas 2020

Foto: Radio 2 - © VRT 2020

Fré Vanwijnsberghe (Wilrijk), Yannick Joos (Laken) en Benjamin Roeges (Wambeek) hebben zich woensdagavond 4 maart tijdens een spannende halve finale in CC Palethe in Pelt geplaatst voor de finale van De Humorklas 2020.

Zes kandidaten gaven gisteren een kwartier lang het beste van zichzelf. De zevenkoppige jury onder leiding van Han Coucke koos Fré, Yannick en Benjamin als finalisten van De Humorklas 2020. Zij gaan door naar de finale op woensdag 25 maart in CC De Werf in Aalst.

Drie finalisten

De jury van de halve finale stond voor een moeilijke taak. Het waren zes sterke kandidaten die op het podium in Pelt verschenen. Drie van hen vielen af, drie bleven over. 'Het was spannend', Han Coucke: 'We hebben met de jury lang gedebatteerd. We hebben gemerkt dat het niveau zeker hoger lag dan bij de audities. Zo hopen we de comedy van morgen zeker geholpen te hebben!'. De drie finalisten - Fré, Benjamin en Yannick - waren zeer tevreden. Fré was met zijn 16 jaar bovendien de jongste kandidaat van de groep.

Fré Vanwijnsberghe (16 jaar)

'Op dit moment is mijn droom dit: comedy. Je mag er niet te hard op rekenen, want het is een onzeker bestaan. Het is heel moeilijk om komiek te worden. Maar ik ben nog jong, ik hoop dat te kunnen worden.'

Yannick Joos (35 jaar)

'Het is mijn droom om professioneel komiek te worden. Als ik De Humorklas win, hoop ik dat dat veel verandert. Maar ik ben nu al finalist, dat is al goed voor op mijn cv. (lacht) De voorbije twee edities van De Humorklas dacht ik: ooit ben ik erbij. En nu is het zover!'

Benjamin Roeges (36 jaar)

'Een lach is heel eerlijke feedback van mensen. Ik heb heel veel bijgeleerd in de toffe workshops die we hebben gekregen. Nu nog de finale in een lekker volle zaal in Aalst: dat gaat genieten zijn!'

Het parcours

Elke twee jaar gaat Radio 2 in De Humorklas op zoek naar opkomend comedytalent. Met De Humorklas geeft Radio 2 onbekend humortalent de kans om zich te bewijzen. Cabaret, stand-upcomedy, humoristische liedjes, muzikale humor, sketches… Alles kan en alles mag, zolang de lachspieren maar in werking schieten. De Humorklas 2020 begon in december 2019 met ruim 70 kandidaten die een filmpje instuurden. Na een intense selectiedag waarbij beginnende stand-upcomedians auditie deden voor 'meester' Han Coucke en een Radio 2-jury werden negen kandidaten geselecteerd, waarmee hoofddocent Han Coucke aan de slag ging in workshops. Zij werden de leerlingen van De Humorklas 2020.

Docenten

Han Coucke moest de klus niet alleen klaren. Tijdens de workshops kwamen ook verschillende gastdocenten langs om de beginnende stand-upcomedians iets bij te leren: Henk Rijckaert (vloggen met humor), Walter Baele (typetjes en imitaties) en Jeron Dewulf (improvisatie). Tijdens de verschillende finalerondes krijgen de leerlingen de kans om hun talenten aan het publiek en een jury van bekende comedians en comedykenners te tonen.

Finalistentour met Yannick Noben

De Humorklas is een afvalrace. Elke finaleronde vallen er drie kandidaten af, tot de drie finalisten bekend zijn. Nieuw dit jaar is dat die drie finalisten samen met de winnaar van de vorige editie, Yannick Noben, door Vlaanderen touren tijdens de Finalistentour.

Finale De Humorklas 2020: op woensdag 25 maart in CC De Werf in Aalst.

De Humorklas is een productie van Radio 2 en De Hofleveranciers met de steun van Sabam for Culture.