Dit zijn de eerste namen voor het nieuwe seizoen 'Het Huis'

Eric Goens werkt voor En volop aan een nieuwe reeks van 'Het Huis'. Dat geraakte bekend tijdens de ochtendshow van MNM. En hij lichtte al een tip van de sluier over zijn eerste gasten voor het nieuwe seizoen.



Zo zal niemand minder dan de Nederlandse zanger Marco Borsato logeren in 'Het Huis'. Maar ook Ingeborg heeft toegezegd. Dat verklapte ze vanmorgen in de ochtendshow van haar zoon Robin Keyaert op MNM. Robin was de voorbije avond op bezoek geweest om te koken voor zijn mama.



Herbeluister hier het interview met Eric Goens en Ingeborg op MNM.