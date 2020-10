Dit zijn de eerste beelden van 'Cheyenne & Lola' met Veerle Baetens, later op Streamz en Eén

Dit zijn de eerste beelden van 'Cheyenne & Lola' met Veerle Baetens, later op Streamz en En

Foto: Eén © VRT

De En-fictiereeks 'Cheyenne & Lola' is in wereldpremire gegaan tijdens de Canneseries. De reeks werd enthousiast onthaald, maar kon geen nominatie verzilveren. Bekijk nu alvast de eerste beelden van deze nieuwe En-fictiereeks met Veerle Baetens in de hoofdrol.

Cheyenne (Veerle Baetens) is sinds zes maanden vrij uit de gevangenis en werkt als poetsvrouw op ferry’s. Ze droomt ervan om ooit haar huidige bestaan te ontvluchten en naar het Amazonewoud te trekken. Lola (Charlotte Le Bon) is een ravissante Parisienne, egoïstisch en zonder scrupules, die in Noord-Frankrijk is neergestreken om bij haar minnaar in te trekken en zo ook op zoek te gaan naar een beter bestaan.



Cheyenne ziet toevallig hoe Lola de vrouw van haar minnaar om het leven brengt. Ze beseft dat ze met haar strafblad wellicht zal beschuldigd worden van de moord. Met de hulp van een lokale misdaadbaas laten ze het lichaam verdwijnen. Deze misdaad zal Cheyenne en Lola verbinden en hen meesleuren in een gevaarlijk spel van bedrog en verraad. Tegelijk geeft het hen de kans om heimelijk een fortuin te verdienen en zo misschien toch een ander leven te krijgen.

Eerst op Streamz, dan bij Eén

'Cheyenne & Lola' is een Franse co-productie. Eshref Reybrouck ('Undercover') regisseert de volledige reeks en Virginie Brac ('Engrenages', 'Les beaux mecs') leverde het scenario van deze moderne western. De prestigieuze reeks zal op Eén te zien zijn én in preview op Streamz.



Bekijk nu alvast de eerste beelden:





Lees ook: