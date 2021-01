Dit zijn de 9 finalisten van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel

De kogel is door de kerk! Dit zijn de 9 finalisten van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2021: Aili & Transistorcake, Berry, Fabian Rasti, Grizmo, Jibran, Kids With Buns, Ramkot, Simon en The Haunted Youth.

Vanochtend maakte Rik De Bruycker de 9 finalisten bekend van De Nieuwe Lichting 2021, de jaarlijkse zoektocht naar nieuw muziektalent van Studio Brussel. Zij werden uit alle inzendingen geselecteerd door een professionele jury met onder meer Studio Brussel-presentatrice Black Mamba, Jeroen De Pessemier (The Subs), Thibault Christiaensen (Equal Idiots) en Michael Ilegems (Knack Focus).

Vanaf maandag 11 januari worden de finalisten voorgesteld in de ochtend op Studio Brussel. Elke werkdag leer je één finalist beter kennen. Op donderdag 21 januari wordt de laatste finalist voorgesteld en start de stemweek. Vanaf dan kan iedereen via de Studio Brussel-app en stubru.be stemmen op zijn of haar 3 favoriete artiesten. Op donderdag 28 januari maakt Studio Brussel live vanuit Trix in Antwerpen de 3 winnaars bekend. Zij vormen samen De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2021en treden in de voetsporen van Brihang, Tamino, Sunday Rose, Equal Idiots, Portland, SONS, Crooked Steps, The Radar Station en vele anderen. De 3 winnaars winnen airplay op Studio Brussel, sieren de cover van Knack Focus, krijgen professionele begeleiding op maat in Trix en een jaar lang advies van VI.BE.

Finalisten

Dit zijn de 9 finalisten (in alfabetische volgorde):

- Aili & Transistorcake (Brussel / Gent)

- Berry (Brussel)

- Fabian Rasti (Gent)

- Grizmo (Genk)

- Jibran (Antwerpen)

- Kids With Buns (Sint-Niklaas)

- Ramkot (Gent)

- Simon (Antwerpen)

- The Haunted Youth (Alken)