Dit zijn de 9 finalisten van 'De Nieuwe Lichting 2025'

De finalisten van De Nieuwe Lichting 2025 van Studio Brussel zijn bekend. Maak kennis met Alice Mae, ANDRO!DZ, Arend Delabie, Birame, DRACOBOY, JUNKYARDPOOL, Kaat Van Stralen, SALVIA en Uwase.

Drie van hen zullen binnenkort de toekomst van de Belgische muziek mee vormgeven. Met 'De Nieuwe Lichting' geeft Studio Brussel nieuw lokaal muzikaal talent een platform om door te breken en hun muziek te laten horen aan een breder publiek. De wedstrijd is inmiddels een vaste waarde geworden in het ondersteunen van opkomende artiesten binnen de Belgische muziekscene.

Een week vol Belgische muziek richting een spannende finale

Maandag maakte Studio Brussel de 9 finalisten van 'De Nieuwe Lichting 2025' bekend. De zender ging al voor de dertiende keer op zoek naar nieuw muziektalent. De finalisten werden uit meer dan duizend bands en artiesten geselecteerd door de muziekredactie van Studio Brussel en een professionele jury met muzikant en zanger Thibault Christiaensen (Equal Idiots), Marie Van Uytvanck (Kids with Buns), Faisal Chatar en muzikant, zanger en producer Jeroen De Pessemier (The Subs).

Luisteraars kunnen vanaf komende vrijdag 24 januari een week lang stemmen voor hun drie favorieten via het Studio Brussel-kanaal op VRT MAX. Welke drie dan echt de titel van 'De Nieuwe Lichting 2025' achter hun naam mogen zetten, maken Eva De Roo en Rik De Bruycker bekend op vrijdag 31 januari vanaf 16.00 uur in een live-uitzending op Studio Brussel vanuit de Beursschouwburg in Brussel. De drie winnaars treden dan in de voetsporen van onder andere Brihang, Tamino, Equal Idiots, Sylvie Kreusch, Portland en Ise. De drie winnaars winnen airplay op Studio Brussel, prijken op de cover van Knack Focus en krijgen professioneel advies van VI.BE.

De stemming en finale van 'De Nieuwe Lichting 2025' vindt niet toevallig plaats tijdens de week van de Belgische muziek die start op 27 januari. Studio Brussel draait dan een week lang enkel Belgische muziek en presenteert live vanuit de Beurs in Brussel.

Dit zijn de 9 finalisten:

Alice Mae – ‘Better Ways’ (Ninove)

Alice Mae is de muzikale uitlaatklep van, opgelet: Alexia D'hertoge-Martinez. Klinkt adellijk, maar Alexia komt gewoon uit Ninove, waar ze zich recent liet omringen door vier extra muzikanten om live nog meer impact te maken als Alice Mae. Ze maakt al sinds haar 14de eigen nummers en ziet haar muziek als dé ultieme vorm van expressie. Zelf is Alice Mae maar op het randje een ‘nineties-kid’ te noemen (geboren in ‘99), maar haar sound is doorspekt met de klanken die ze leerde kennen dankzij de cd-collectie van haar ouders. Dat laatste is ook te horen op haar nummer 'Better Ways', waarin ze op de tonen van een zinderende gitaar haar frustraties eruit lijkt te schreeuwen. Onze jury was na één ademstoot overtuigd van deze, en we quoten de jury: 'oorwurm die dagen is blijven hangen.'

ANDRO!DZ – ‘Forward’ (Gent)

Het is dat de drum ‘n bass in België kweekt als kleine kolen, want na de internationale successen van Netsky en Rampage komen nu de Gentenaars van ANDRO!DZ - erg ritmisch - aankloppen. Onder het motto “Drum ‘n bass moet niet altijd uit een USB-stick komen” hebben de jongens van ANDRO!DZ een eigen live-sound ontwikkeld: met drums, analoge synths en live vocals gaan ze voor een ravy en geflipte sound die zowel kan blazen in de club als op de festivals. 'Forward' is, zoals de titel het aangeeft, de start van hun kling-klang-klinkende toekomst. Jurylid Jeroen De Pessemier, die wel wat kent van dansbaarheid, viel als een blok voor de stuiterende track. Een nummer dat meezingbaar is én barst van de energie en waarmee deze Belgjes volgens hem perfect kunnen aansluiten bij de legendarische Britse drum ‘n bass-scene.

Arend Delabie ​ – ‘Stain’ (Kortrijk)

Als er op je ID-kaart al zwart op wit een artiestennaam staat, dan moet je het niet verder gaan zoeken. Arend Delabie is een 21-jarig muzikaal Zwitsers zakmes: hij doet het allemaal, alleen in zijn studiootje slash part-time slaapkamer in Kortrijk. En gelukkig heeft Arend de deur al eens laten openstaan, want z’n slaapkamerklanken brachten hem al in het voorprogramma van The Haunted Youth, Marble Sounds, Ão, Mooneye en Kids With Buns. De jury was instant overtuigd vanwege de catchiness en internationale sound en hook van z’n nummer 'Stain'. Een festival-weide-bestendige meezinger die doet denken aan sektarische dansen. Naar ‘t schijnt zou Arend het liefst een plaat maken waar het van punk naar Franse chanson gaat, en met deze eerste track laat hij zien dat de hybride hem als gegoten zit: 'Stain' zweeft met gemak ergens tussen de reggae, indie en pop.

Birame ​ – ‘The Worst Parts of You’ (Gent)

Birame Alloing staat duidelijk het liefst van al ergens te schitteren op een podium; zij het als acteur, zij het met z’n muzikale project Birame. Een project waarin alles draait om spanning: de spanning tussen zijn queerness en z’n achtergrond (als Belgisch-Senegalese jonkie heeft hij heel wat om over te schrijven) en de spanning tussen pop en soul (hij heeft het zelf over ‘mellow en soulvol’). De 19-jarige kerel studeert muziek aan het KASK in Gent, waar hij zijn soloproject het afgelopen jaar tot een strakke band heeft omgebouwd. Een band die op de dag van de finale trouwens ook in concertzaal Botanique mag gaan spelen. Birame kreeg de jury over de streep met het nummer ‘The Worst Parts of You', dat hen wist in te pakken met een erg aanstekelijke vibe en groove.

DRACOBOY ​ – ‘Fusée’ (Brussel)

Steve Charles Manga is een Brusselse-Kameroense ket die helemaal thuis is in het muzikale universum van onze hoofdstad. Onder z’n ‘nom de plume’ DRACOBOY brengt hij energieke Franstalige rap, waarbij hij invloeden van rap, trap, rock en elektronische muziek samengooit, wat leidt tot een potpourri die hij zelf "Syntrap" noemt. De jury kon hun oren niet geloven toen ze DRACOBOY in ‘Fusée’ hoorden starten in een new wave vibe, die hij minstens twee keer weer helemaal omgooit op z’n geheel eigen manier. Z’n typerende sound heeft hem intussen trouwens al een serieuze following opgeleverd in de underground. Maar laat je niet misleiden: onder de speelse sound schuilt er een duisternis: in het nummer 'Fusée' beschrijft hij zijn mentale worstelingen. Hij voelt zich vervreemd van een wereld vol waanzin, discriminatie en ongelijkheid en om daaraan te ontsnappen, beeldt hij zich in dat hij met een raket wegvliegt naar de ruimte - of naar een toekomst aan de top.

JUNKYARDPOOL – ‘Bernaar’ (Gent)

JUNKYARDPOOL zijn drie jonkies die elkaar achter de Gentse schoolbanken leerden kennen. Met als opvallendste lid frontvrouw Fien Muyle, die amper afgestudeerd is aan het middelbaar, maar duidelijk klaar staat om alles af te breken. JUNKYARDPOOL brengt het soort punk waarbij je het liefst zo weinig mogelijk akkoorden en zo veel mogelijk kabaal maakt. Ze stonden al op de Gentse Feesten, maar zouden zeker ook niet misstaan in het voorprogramma van pakweg Amyl & The Sniffers of Bikini Kill. Hun nummer ‘Bernaar’ klinkt als een echte verleidingsdans, maar dan in het centrum van een kolkende moshpit. Voor onze jury een bevestiging dat punk en rock ‘n roll nog helemaal niet dood is, want hun catchy song mag volgens hen nog heel erg lang op de radio te klinken. Fire away, JUNKYARDPOOL is here to stay! ​

Kaat Van Stralen ​ – ‘Stop Met Wenen’ (Aarschot)

Dat er in Aarschot tuig rondloopt, is bij deze bevestigd, want: Kaat Van Stralen brengt haar mening op de klanken van de punk. Je zou het kunnen omschrijven als kleinkunst 2.0: alsof je de platencollectie van je nonkel door een kapotte versterker jaagt. Kaat is dreigend, agressief en theatraal, maar steeds herkenbaar. In haar nummer ‘Stop Met Wenen’ schreeuwt ze: “ik heb ook recht, ik heb ook woorden - ik zeg gewoon alles met majeur zeven akkoorden” en dat is eraan te horen. Jurylid Faisal heeft er meteen z’n favoriet mee gehoord: 'Kaat Van Stralen heeft een energie die duidelijk enkel Kaat Van Stralen kan brengen én teksten die overtuigen!”' Live staat ze trouwens met een hele band op het podium, waardoor die woorden enkel maar harder zullen binnenkomen.

SALVIA – ‘Time’ (Brussel)

Het Brusselse SALVIA gaat vol voor de kille sounds uit de jaren 80, of zoals ze het zelf omschrijven: post punk with a Slavic vibe. Die Slavische toets komt van Oekraïense frontvrouw Nicole Selivan, die zich in Brussel wist te omringen met vier zielsverwanten. Voor de biologen en dauwtrippers onder ons: Salvia is een roesopwekkend kruid waar je van kan trippen. Hun nummer 'Time' heeft exact dezelfde uitwerking, volgens onze jury. 'Time' is een nummer dat volgens jurylid Jeroen De Pessemier 'zowel lichamelijk als emotioneel diep gaat' én beschikt over een zanglijn die de jury op een simplistische, doch ingenieuze manier kon beklijven.

Uwase – ‘Pedestal' (Brussel)

De Brusselse Uwase gaat steeds op zoek naar haar eigen kleine universum in de wereld van de muziek. Een universum waar ze als kind al kon verdwalen en waarin ze zich de laatste jaren volop heeft verdiept. Zo klonk haar zachte stem al in de Botanique, tussen de line-up van We Are Open én staat Uwase de dag voor onze finale zelfs in de Ancienne Belgique. De 24-jarige Uwase weet dus duidelijk al een langere tijd mensen te overtuigen met haar dromerige sound. Voor 'Pedestal' kreeg ze zelfs Jasper Segers, die we kennen van bij Sylvie Kreusch, zo ver om met haar samen te werken. Voor jurylid Marie Van Uytvanck zit de kracht ‘m in de slimme, lieve melodieën en sterk geschreven tekst die het nummer het heerlijke gevoel geven alsof 'je iemand nieuw leert kennen, maar meteen voelt dat je voor elkaar bent voorbestemd'.

Finale van 'De Nieuwe Lichting 2025', vrijdag 31 januari vanaf 16.00 uur live te volgen op Studio Brussel en op het Studio Brussel-kanaal op VRT MAX.