Dit zie je in de zinderende seizoenfinale van 'Familie'

Een onheilspellende confrontatie, een verrassende gala-avond, een emotionele marathon en vlinders in de buik. Met deze ingrediënten is 'Familie' op vrijdag 25 juni om 20.35 uur helemaal klaar voor de spannendste avond van het jaar.

In de extra lange seizoensfinale gaan verschillende verhalen naar een absolute climax en worden de vele kijkers weer naar het puntje van hun stoel gebracht. Naast alle suspense zorgen vlinders in de buik voor de nodige romantiek.



Voor verschillende personages breekt in de grote seizoensfinale een belangrijke dag aan. Zo bijvoorbeeld voor de werknemers van Wolff & Bos en CoBrew. Véronique (Sandrine André), Lars (Kürt Rogiers) en Iris (Marianne Devriese), en Peter (Gunther Levi), Mathias (Peter Bulckaen), Cédric (Yanni Bourguignon) en Mieke (Caroline Maes) dossen zich uit voor een groots galafeest waarop de award voor onderneming van het jaar wordt uitgereikt. Daarop is een verrassende gastrol weggelegd voor Julie Van den Steen, die de grote awardshow presenteert. De rivaliteit tussen Lars en Mathias laait op, want beiden zijn overtuigd van de winst. Maar de avond neemt een onverwachte wending.



Ook voor Quinten (Maxime De Winne) wordt het spannend. Zijn vrienden verzamelen op de Muur van Geraardsbergen, waar hij de marathon zal starten die hij de voorbije weken samen met Guido (Vincent Banic) zo minutieus heeft voorbereid. En dat wordt een helse beproeving. Brengt Quinten de marathon tot een goed einde?



Ondertussen dreigt het conflict tussen Jonas (David Cantens), Simon (Braam Verreth) en Stefanie (Jasmijn Van Hoof) helemaal te escaleren. Tussen Jonas en Simon komt het tot een onheilspellende confrontatie…



De seizoensfinale zorgt ook op relationeel vlak voor verrassingen. Smaken de dates van Hanne (Margot Hallemans) met Tobias (Juan Gerlo) naar meer? Bloeit de liefde tussen Vanessa (Karen Damen) en Mathias (Peter Bulckaen) verder open? En wat doet de geplande afspraak in de abortuskliniek met Iris (Marianne Devriese) en Peter (Gunther Levi)?



Voor Raven (Aaron Blommaert) draait de seizoensfinale eveneens verrassend uit. Hij krijgt namelijk onverwacht bezoek, het startschot voor de spannende reeks 'Het Geheim van Raven' die vrijdag meteen na de seizoensfinale van start gaat op VTM GO.