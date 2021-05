Dit was 'De Strafste Schooldag 2021'

In een schooljaar vol mondmaskers, online lessen en ontsmettingsmiddel, toonden alle scholen in Vlaanderen zich stuk voor stuk straffe scholen. Om al die straffe scholen en hun straffe schoolhelden te feliciteren en in de kijker te zetten, vierde MNM hen tijdens 'De Strafste Schooldag'.

MNM organiseerde een spetterende radioshow met MNM-dj Sander Gillis. MNM-dj's Laura Govaerts, Esther Nwanu, Wanne Synnave en Kawtar Ehlalouch stonden ook paraat om alle helden van het onderwijs te bedanken. Het werd een show vol hoogtepunten. Er waren optredens van o.a. Pommelien Thijs & Jaap Reesema, en een uitgebreide playlist gekozen door alle scholen van Vlaanderen.

Alle scholen zijn straffe scholen

In tegenstelling tot de voorafgaande jaren koos MNM dit jaar niet één Strafste School, maar vierde de jeugdzender alle scholen. Want in deze uitzonderlijke tijd is elke school gewoonweg een ontzettend straffe school. Iedere school kon zich inschrijven om deel te nemen aan 'De Strafste Schooldag 2021'. Uit alle ingeschreven scholen koos MNM a.d.h.v. een loterij zes scholen waar ze vandaag langs gingen.

Dit waren de zes scholen:

Sint-Jan Berchmansinstituut in Puurs

Damiaaninstituut Aarschot

Stella Matutina in Wuustwezel

Bovenbouw Sint-Michiel in Leopoldsburg

Spes Nostra in Heule

Sint Jozef Geel - Kogeka

MNM-dj's Laura Govaerts, Esther Nwanu, Wanne Synnave en Kawtar Ehlalouch stonden ook paraat om alle helden van het onderwijs te bedanken.

Eline Claes is leerkracht in bovenbouw Sint-Michiel in Leopoldsburg: 'Onze zesdejaars hebben dit schooljaar àlles gedaan om de derde- en vierdejaars een leuke tijd te bezorgen, dus ik wilde hen nu ook eens in de bloemetjes zetten.'

Zesdejaars Janne en Noa van bovenbouw Sint-Michiel in Leopoldsburg: 'Alle zesdejaars staan hier vandaag samen, dat is voor ons heel speciaal na zo’n jaar. We hebben ons dit jaar vooral bezig gehouden met andere leerlingen een leuke tijd te bezorgen. We hebben bijvoorbeeld voor de vierdejaars een uitstap naar een museum georganiseerd . Het is dus heel fijn dat wij nu ook iets krijgen en gewoon kunnen genieten, en eens goed kunnen feesten.'

Spetterende optredens en dj-sets

Een Straffe Schooldag, daar horen straffe artiesten bij. Pommelien Thijs & Jaap Reesema, Cleymans & Van Geel, en MNM Start TO DJ's 5napback en Voltage trokken door Vlaanderen om een écht feestje te bouwen.

Schoolhelden

MNM is deze editie op zoek gegaan naar de verhalen van alle Strafste Schoolhelden. Luisteraars konden hun held nomineren via MNM.be en de MNM-app. MNM DJ’s Sander Gillis en Laura Govaerts zetten deze helden in de bloemetjes.

Meer over 'De Strafste Schooldag 2021' vind je terug op mnm.be.