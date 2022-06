Dit is The Feelgood Summer van Nostalgie

Vanaf 21 juni spat de zomer uit je radio bij Nostalgie. Met de 'Feelgood 1000', Beach Radio vanuit Nieuwpoort, verrassende 'Sing & Smile Shows' en een indrukwekkende line-up voor het tweedaagse Beach Festival. En Raf Coppens en Ben Roelants maken een zomerse entree bij Nostalgie.

'Feelgood 1000'

Vanaf vandaag, 21 juni, knalt bij Nostalgie de 'Feelgood 1000' uit de radio. Een toplijst van 1000 zonnige nummers waarbij je bijna niet anders kan dan meezingen. En van zingen word je blij. 'Sing & Smile' is dan ook een belangrijk thema bij Nostalgie deze zomer. De 'Feelgood 1000' loopt t.e.m vrijdag 1 juli. Rond 16.00 uur weten we wie de opvolger wordt van Barry White met 'You’re the First, the Last, my Everything'.

'Beach Radio'

Vanaf vrijdag 15 juli is er live Beach Radio vanuit Nieuwpoort. De Nostalgie studio staat er op de dijk, aan het Hendrikaplein, met zicht op zee en de deuren wagenwijd open. Elke dag tussen 10.00 en 19.00 uur kan iedereen een bezoekje brengen aan de studio en er Leen Demaré, Bjorn Verhoeven, Johan Henneman, Astrid Philips en co. aan het werk zien. Elke dag zijn er in de zomerse rubrieken mooie prijzen te winnen en wie langskomt krijgt sowieso iets leuks mee.

Naast de vertrouwde DJ’s weerklinken deze zomer bij Nostalgie ook 'nieuwe' stemmen...

'Benny Holiday' met Ben Roelants

Ben heeft al veel mediakilometers op zijn teller. Hij presenteerde radio- en tv-programma’s bij o.a. JIM, Donna, Ketnet, MNM en één. De laatste jaren reist Ben de wereld rond en maakt hij reisreportages voor de themazender Evenaar en Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Vanaf 16 juli brengt hij bij Nostalgie drie zaterdagen een nieuwe radioshow: 'Benny Holiday'. Boordevol tips & tricks en muzikale of andere reisverhalen. En in de maand juli is hij ook co-host van Bjorn Verhoeven tijdens 'Feelgood Friday'.

Sing & Smile Show, met Raf Coppens en Allez Chantez

Ook Raf Coppens maakt zijn radio-entree. De gelauwerde cabaretier en komiek zal regelmatig te horen zijn bij Nostalgie deze zomer. Op 16 en 30 juli hoor je hem eerst samen met Bjorn een uur radio maken (van 19.00 tot 20.00 uur) en aansluitend is Raf de gastheer van de gloednieuwe 'Sing & Smile Shows'. Bij de Nostalgie studio in Nieuwpoort is iedereen welkom voor deze unieke combinatie van stand-up comedy en sing-alongs. Raf Coppens brengt op maat gemaakte stand-up comedy en daarna zorgt het team van Allez, Chantez! ervoor dat de hele dijk aan het zingen gaat. Van ‘Anne’ en ‘Ik wil je’ tot ‘Don’t You’ en ‘Make me Smile’. Want van zingen word je blij. En het is een ideale opwarmer om mee te zingen en te brullen als op 5 en 6 augustus de poorten van het Beach festival openzwaaien.

Beach Festival: 5 & 6 augustus

Het hoogtepunt van de Nostalgie-zomer is uiteraard het tweedaagse Beach Festival. Dit jaar voor het eerst in Nieuwpoort, op een prachtige locatie: het Maritiem Park aan de jachthaven. Meer dan 15.000 muziekliefhebbers kochten nu al hun tickets voor deze parel onder de festivals. De line-up is er dan ook één om duimen en vingers bij af te likken, met o.a. The Clement Peerens Explosition, De Kreuners en Clouseau op vrijdag en Simple Minds, Anouk, Bazart en Steve Harley & Cockney Rebel op zaterdag. Alle info en tickets op www.beachfestival.be

Muziek van alle tijden en voor iedereen

En zo staat Nostalgie voor een zeer goed gevulde zomer. Aan zee maar uiteraard ook in de huiskamer, op de werkvloer en in de auto. Overal. Voor iedereen. Met muziek van alle tijden. Managing director radio & audio, Tom Klerkx: 'Onze frisse mix van tijdloze classics blijft uiteraard hét handelsmerk van Nostalgie. Het is fijn dat we er deze zomer ook echt mee naar buiten kunnen komen. Niet enkel met de beach radio maar ook met de Sing & Smile Shows en de terugkeer van ons festival. Alle Dj’s en ons hele Nostalgie team kijken er naar uit om samen met de luisteraars te genieten van een heerlijke zomer. What a Summer Feeling!'

De Feelgood Summer van Nostalgie

- Beach Radio: 15 juli – 4 augustus van 10.00 – 19.00 uur

- 'Benny Holiday': zaterdag 16 juli, 23 juli en 30 juli van 13.00 – 16.00 uur

- 'Sing & Smile Shows': 16 & 30 juli, van 20.00 – 21.30 uur

- Beach Festival: 5 & 6 augustus