Dit is de top 10 van de 'MNM1000'

MNM-DJ's Sander Gillis en Laura Govaerts presenteerden van 26 tot 27 november niet minder dan 24 uur om de MNM-luisteraar te overhalen om te stemmen op hun favoriete nummers voor de 'MNM1000'.

Via de gloednieuwe MNM-app konden de luisteraars van jongerenzender MNM stemmen op hun beste songs. De top 10 werd vanavond reeds bekendgemaakt in alfabetische volgorde. Wat de uiteindelijke rangschikking zal zijn wordt volledig bepaald door de MNM-luisteraar, via de MNM-app kunnen zij nog tot 5 december hun ultieme volgorde bepalen.

De top 10 van de 'MNM1000':

- Kryptonite: 3 Doors Down

- Someone Like You: Adele

- Wake Me Up: Avicii

- Bad guy: Billie Eilish

- Fix You: Coldplay

- Perfect: Ed Sheeran

- In The End: Linkin Park

- Verover Mij: Niels Destadsbader

- Bohemian Rhapsody: Queen

- Kom Wat Dichterbij: Regi feat. Jake Reese & OT

Wie treedt in de voetsporen van Queen?

Vorig jaar veroverde Queen met 'Bohemian Rhapsody' de eerste plaats in de 'MNM1000'. Op twee stond Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle met 'Hoe Het Danst'. Niels Destadsbader belandde op de derde plaats met 'Verover mij'. Waar Niels Destadsbader in 2019 nog zorgde voor het enige Vlaamse nummer in de top 10, zorgt nieuwkomer 'Kom Wat Dichterbij' van Regi, Jake Reese & OT samen met 'Verover mij' voor twee Nederlandstalige nummers in de top 10. De luisteraars van MNM hebben nog enkele dagen de tijd om hun top 10 volledig zelf te bepalen. Wie treedt er in de voetsporen van Queen, dat ontdekken de luisteraars op 5 december omstreeks 18.00 uur.

Via de MNM-app kunnen de luisteraars tot zaterdag 5 december 15 uur de volgorde van de top 10 bepalen door te stemmen op hun favoriet. 'MNM1000' vanaf maandag 30 november tot zaterdag 5 december op MNM en via de MNM-app.