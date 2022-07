Dit is de nummer 1 van de 'Foute 728' op Qmusic

De ultieme foute plaat van 2022 is gekend: 'Zwemmen' van Mart Hoogkamer staat op nummer 1 in de 'Foute728'! Maarten en Dorothee maakten de winnaar rond 18.00 uur bekend na en dag vol foute muziek op de radio.

Dit is de volledige top 10 van de 'Foute 728' op Qmusic:

1

Ik Ga Zwemmen

MART HOOGKAMER

2

On And On

X-SESSION

3

Leef

ANDRE HAZES JR.

4

5, 6, 7, 8

STEPS

5

Diep

GET READY!

6

Laat De Zon In Je Hart

WILLY SOMMERS

7

Barbie Girl

AQUA

8

Ik Wil Je

KREUNERS

9

Enamorada (Remix)

BELLE PEREZ & DOROTHEE VEGAS & LIKE MAARTEN

10

Captain Jack

CAPTAIN JACK