Dit hoor je in het voorjaar op VRT-radio

Radio2 zorgt ook in 2025 voor de beste programma's, muziek van bij ons én consumentenadvies. Het team van 'Radio2 WinWin' is ook in 2025 jouw gids in consumentenzaken. Vanaf januari komen ze naast de podcast ook met een splinternieuw tv-programma 'WinWin'.

De belastingspecial komt terug en Xavier zorgt ervoor dat je goed voorbereid op vakantie kan vertrekken. 'Goeiemorgen Morgen!' gaat opnieuw op zoek naar de Taart van het jaar en Radio2 slaat de handen in elkaar met KBC rond brandveiligheid. Ook VRT Radio Bene komt terug met veel muziekacties waarbij de luisteraars kunnen wegdromen naar de tijd van hun leven. Dagelijks krijgt iedereen een muzikale injectie naar de mooiste herinneringen van vroeger.

Naast Radio2 en VRT Radio Bene is er nog een fijn aanbod van podcasts: 'Peter Van de Veire en de Zandloper', 'Alles goed?', 'RoyalTea', 'Mens erger je niet', 'Mysteries van Vlaanderen…' Ontdek dit en veel meer in het voorjaar van 2025 op Radio2.

Studio Brussel

Studio Brussel zet ook gedurende het voorjaar vol in op muziek en (muziek)beleving. 2025 belooft een straf concertjaar te worden. Daarom zet de zender haar luisteraars weer op de guestlist van de beste concerten. En met exclusieve liveconcerten en intieme sessies brengt Studio Brussel de fans dichter bij hun favoriete artiesten.

Daarnaast staat jong talent opnieuw in de schijnwerpers met De Nieuwe Lichting. De talentenwedstrijd is al toe aan de 13de editie en gaat door tijdens de Week van de Belgische muziek. Dan viert Studio Brussel Belgisch talent en ontdek je live vanuit muziekstad Brussel wie de opvolgers van onder meer Brihang, Portland, Sylvie Kreusch, ISE, Tamino, Kids With Buns & SONS worden.

Verder pakt Studio Brussel dit voorjaar uit met een mix van vertrouwde gezichten en populaire formats. Elke werkdag vanaf maandag 6 januari zorgen Fien en Thibault weer voor een frisse start van de dag met het spel Wie is de wekker?, waarin luisteraars raden welke BV hen wakker maakt. In de namiddag staat Eva De Roo terug achter de microfoon, en vanaf maandag 13 januari sluit Xander De Rycke opnieuw aan. 'De Roo & De Rycke' is dan helemaal terug! Na een drukke kerstvakantie met zijn succesvolle eindejaarsconferences is Xander klaar om samen met Eva De Roo elke weekdag tussen 16.00 en 18.00 uur radio te maken. In hun show speelt De filmclub nog steeds een hoofdrol. Elke week bespreken ze samen met de luisteraars een absolute filmklassieker die je gezien moet hebben. Studio Brussel brengt zo een voorjaar vol herkenbare gezichten, talent en muziek!

MNM

Vanaf maandag 6 januari staat de MNM-luisteraar op met een nieuw dynamisch trio. Maureen Vanherbergen presenteert vanaf dan samen met Sander Gillis en Imane Boudadi 'De MNM Ochtendshow'. Drie ochtendpresentatoren waar dat er doorgaans twee zijn: dat kan alleen maar meer plezier en interessante radio opleveren. De drie MNM-dj's helpen de luisteraars om positiever, energieker en gelukkiger door de dag te komen. Vanaf januari is het dus opstaan en gaan, met Sander, Maureen en Imane!

MNM blijft de slagzin 'Make Life Sing' waarmaken en blijft inzetten op de grootste hits van vandaag en de voorbije jaren. In januari met onder andere Repeat? Doen we niet! Tussen 9.00 en 16.00 uur spelen Brahim en Anke geen enkele song twee keer. Doen ze dat toch in de week van 6 januari? Dan maakt een luisteraar kans op €1000.

Daarnaast wordt er volop uitgekeken naar het feestje van het jaar met 'Back to the 90s & Nillies', want op zaterdag 5 april 2025 neemt MNM het Sportpaleis over met een straffe line-up.

MNM breekt ook uit de studio en zet in op live beleving. De radiozender trekt naar de leefwereld van de luisteraars. Van Brahim die opnieuw op zoek gaat naar collega's bij verschillende Vlaamse bedrijven tot Laura Govaerts die live verslag doet van Tomorrowland Winter in de Alpen.

Radio 1

'Alles begint bij luisteren' en die ontegensprekelijke waarheid houdt gelukkig ook stand in het nieuwe jaar. Radio 1 volgt de binnenlandse en buitenlandse actualiteit op de voet in de actua- en duidingsprogramma's met extra aandacht voor de inauguratie van Donald Trump op maandag 20 januari in een extra lange 'De wereld vandaag'.

Muziek van eigen bodem blijft de rode draad bij Radio 1 en organiseert tijdens de Week van de Belgische Muziek een rondetafel over de leefbaarheid van onze lokale muzieksector. Met artiesten uit verschillende generaties die voor hun muziek leven, maar kunnen ze ook van die muziek leven? En is dat in 2025 moeilijker of makkelijker dan vroeger? Een gesprek over uitdagingen en kansen. En over fierheid op het unieke, diverse muzieklandje dat wij zijn. Op zaterdag 1 februari is er dan de hoogdag van de Belpop met 'De Radio 1 Belpop 100'.

Op Valentijnsdag hangt er ook bij Radio 1 romantiek in de lucht en brengen Lieven Vandenhaute, romanticus van het eerste uur, en relatie-experte Rika Ponnet een 'Vraag het aan Rika live'.

Op zaterdag 15 februari zetten we onze schouders onder 600 jaar wetenschap en vieren we mee met KU Leuven. Verder zoomt Radio 1 in op het ondernemersklimaat in België, hoe is het om vandaag als starter te beginnen, waar botsen zij op en welke tips hebben succesvolle ondernemers voor hen? In samenwerking met Andermans Starter. Op 25 maart worden de literaire Boon prijzen uitgereikt. Vanaf januari komen de genomineerden op de shortlist langs in Culture club.

En er liggen dit voorjaar ook enkele nieuwe podcasttitels op de plank, met onder andere 'Het fortuin Carlier', over de nalatenschap van Petrofina-stichter Hector Carlier en 'Geen tijd over', over palliatieve zorg. Ook 'Snelle geschiedenis met Sofie Lemaire' krijgt nieuwe afleveringen.

Klara

Klara lanceert op dinsdag 7 januari de podcast 'Stoute schoenen', gebaseerd op het gelijknamige boek van meesterverteller Bart Van Loo. In deze unieke reeks neemt Van Loo je mee op een historische roadmovie langs 60 iconische plekken, boordevol socio-economische en politieke inzichten. Elke week verschijnt een nieuwe aflevering, gekruid met extra informatie en verhalen die het boek tot leven brengen. Met zijn nieuwste werk en deze podcast maakt Bart Van Loo geschiedenis tastbaar en onweerstaanbaar boeiend, locatie per locatie. 'Stoute schoenen' belooft een jaar lang inspirerende luistermomenten op het Klara-kanaal op VRT MAX!

Op 13 januari zit Klara Continuo in een nieuw jasje: Altijd de mooiste klassieke muziek!

Vanaf maandag 10 februari biedt Klara weer een groot podium aan jong talent met de vijfde editie van 'De Twintigers'. Tien jonge, veelbelovende muzikanten tonen waarom zij de grote namen van morgen zijn.

Ook in het voorjaar van 2025 genieten liefhebbers van heel wat live muziek. Van donderdag 20 tot zondag 30 maart viert het Klarafestival zijn twintigste verjaardag met een zeer spannend programma.

Op Klara luister je tussen maandag 5 mei en woensdag 11 juni ook naar uitgebreide verslaggeving en heel wat live uitzendingen vanop de meest prestigieuze wedstrijd voor klassieke muziek: de Koningin Elisabethwedstrijd. De wedstrijd staat in 2025 in het teken van de piano.